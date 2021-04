Ranskan hallitus ei hyväksy islamofobia-termiä, koska islamistit käyttävät ilmaisua aseenaan

Ranskan hallitus ei hyväksy islamofobia-termiä ja väittää, että islamistit käyttävät sitä vaientaakseen radikaali-islamin kritiikin.

Ranskan rikollisuuden ja radikalisoitumisen ehkäisemistä käsittelevä ministerikomitea hylkäsi vastikään termin käytön.

– Kun puhutaan vihamielisyydestä muslimeja vastaan, termi” islamofobia ”on sopimaton, koska se sekoittaa uskonnon islamin kritiikkiin, komitea ilmoitti.

– Vihaa tai syrjintää uskonnollisia ryhmiä kohtaan ei voi hyväksyä, mutta on sallittua kritisoida uskomuksia tai filosofisia näkemyksiä. Se kuuluu sananvapauteen, komitea kertoi.

Komitean mukaan islamistit käyttävät termiä radikalismin puolustamiseen.

– Islamistit käyttävät ” islamofobia”-termiä tavoitteenaan kieltää kaikenlainen radikaalin islamin kritiikki – petollisen – muslimien uskonnon puolustamisen varjolla.

Viitaten Charlie Hebdon, kirjailija Salman Rushdien ja opettaja Samuel Patyn tapauksiin komitea totesi, että islamistit käyttävät islamofobiaa keinona ottaa käyttöön jumalanpilkkalakeja.

– Valtio kieltäytyy käyttämästä termiä ”islamofobia”, joka on vain islamistien ase vapauksia ja tasavaltaa vastaan.

Brittiläis-yhdysvaltalainen kirjailija, toimittaja ja kirjallisuuskriitikko Christopher Hitchens esitti vastaavia väitteitä vuonna 2009.

– Sinulle kerrotaan, että et voi kritisoida, koska olet ”islamofobinen”. Termi on jo otettu käyttöön ikään kuin se olisi syytös esimerkiksi rotuvihasta tai kiihkoilusta – vaikka se on vain vastarintaa erittäin äärimmäisen ja totalitaarisen uskonnon saarnaamiselle, hän varoitti.

– Varo näitä oireita. Barbaarit valtaavat kaupunkeja vain jos joku pitää portteja auki, ja omat saarnaajasi ja omat monikulttuuriset viranomaisesi tekevät sen puolestasi. Vastusta sitä, kun kykenet.

