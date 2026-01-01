Ranskan juutalaisten muutto Israeliin kiihtyi – nousua 45 prosenttia vuonna 2025

Vuonna 2025 Israel vastaanotti 3 300 ranskalaista juutalaista – selvä nousu edellisvuodesta. Ranska nousi kolmanneksi suurimmaksi lähtömaaksi Israelin uusille juutalaissiirtolaisille, heti Venäjän ja Yhdysvaltojen jälkeen.
Vuoden 2025 tilastot kertovat selkeästi: Ranskasta Israeliin muuttaneiden juutalaisten määrä kasvoi 45 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Israelin viranomaisten mukaan maahan saapui vuoden aikana 3 300 ranskalaista juutalaista. Tämä tekee Ranskasta kolmanneksi suurimman lähtömaan Israelin uusille siirtolaisille.
Kaikkiaan Israel vastaanotti vuonna 2025 21 900 uutta siirtolaista noin sadasta eri maasta. Suurin ryhmä tuli edelleen Venäjältä, noin 8 300 henkilöä, mutta määrä oli 57 prosenttia pienempi kuin vuonna 2024. Yhdysvallat sijoittui toiseksi 3 500 tulijalla, mikä merkitsi viiden prosentin kasvua. Ranska nousi nyt kolmannelle sijalle.
Israelin viranomaiset selittävät kehitystä kahdella tekijällä: yhtäältä nuorten länsimaisten juutalaisten halulla palata esi-isien kotimaahan, toisaalta antisemitististen tekojen raju lisääntyminen Euroopassa. Erityisesti Ranskassa tilanne on ”hälyttävä”. Vuoden 2025 ensimmäisellä puoliskolla kirjattiin jo 646 antisemitististä tapausta. Hallituksen raportti toukokuussa kuvasi tilannetta ”hälyttäväksi”, ja totesi tekojen lisääntyneen erityisesti kouluissa ja yliopistoissa. Vuonna 2024 antisemitistisiä tapauksia oli yli 1 500.
Tilastot osoittavat, että antisemitismi ei ole vain yksittäisten rikosten sarja, vaan laajempi ilmiö, joka muokkaa yhteiskunnallista todellisuutta ja ohjaa tuhansia ihmisiä etsimään turvaa Israelista. Aliyah – paluu esi-isien maahan – nähdään yhä useammin paitsi uskonnollisena ja kulttuurisena, myös ”konkreettisena turvatoimena”.
Lähde: Euroopan konservatiivi
