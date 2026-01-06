Ranskan kansallissankarin patsas jälleen vandalismin kohteena – Jeanne d’Arcin miekka katkaistiin keskellä päivää Pariisissa

Pariisissa sijaitseva ikoninen Jeanne d’Arcin ratsastajapatsas joutui rajun hyökkäyksen kohteeksi, kun mies kiipesi sen päälle ja irrotti miekasta terän poliisin silmien alla.

Perjantaina aamupäivällä Pariisin 8. arrondissementissa koettiin jälleen yksi isku Ranskan kulttuuriperintöä vastaan. Place Saint-Augustinin aukiolla sijaitseva, vuonna 1895 valmistunut Paul Dubois’n veistämä Jeanne d’Arc -ratsastajapatsas joutui törkeän vandalismin kohteeksi, kun mies kiipesi monumentin päälle ja katkaisi pyhimyksen kädessään pitelemän miekan terän.

Tapaus sattui noin kello kymmenen aikaan aamulla. Silminnäkijöiden mukaan mies nousi pronssisen ratsastajapatsaan selkään, tarttui Jeanne d’Arcin kohotettuun miekkaan ja väänsi terän irti. Tekonsa jälkeen hän yritti paeta paikalta, mutta poliisi ehti estää karkuyrityksen ja otti hänet välittömästi kiinni.

Viranomaiset eivät ole toistaiseksi kertoneet epäillyn henkilöllisyydestä tai mahdollisista motiiveista. Tutkinnan yhteydessä hänen käyttäytymisensä ja mielentilansa arvioidaan, mikä on Ranskassa tavanomainen menettely vastaavissa tapauksissa.

Kulttuurihistoriallisesti merkittävä monumentti

Paul Dubois’n suunnittelema patsas on yksi Pariisin tunnetuimmista Jeanne d’Arc -monumenteista. Se esittää Orléansin neitsyttä ratsunsa selässä miekka oikeassa kädessään kohotettuna — ja on ainoa laatuaan koko kaupungissa, jossa sankaritar kuvataan ase kädessään.

Patsas seisoo vastapäätä Saint-Augustinin kirkkoa, ja se on jo yli vuosisadan ajan ollut osa ranskalaista identiteettiä, kristillistä perintöä ja kansallista symboliikkaa. Siksi sen vahingoittaminen herättää Ranskassa aina voimakkaita tunteita.

Vandalismi nostaa jälleen esiin kysymyksen kristillisten symbolien asemasta

Teko ei aiheuttanut vain fyysistä vahinkoa. Se on jälleen avannut keskustelun siitä, miten julkisia monumentteja — erityisesti kristillisiä symboleja — tulisi suojella yhä levottomammassa yhteiskunnallisessa ilmapiirissä. Ranskassa on viime vuosina nähty useita hyökkäyksiä kirkkoja ja uskonnollisia muistomerkkejä vastaan, mikä on lisännyt huolta maan kulttuuriperinnön turvallisuudesta.

Jeanne d’Arc on Ranskassa sekä uskonnollinen että kansallinen ikoni, ja hänen patsaisiinsa kohdistuvat hyökkäykset koetaan usein laajempana iskuna maan historiallista identiteettiä vastaan.

La statue de Sainte Jeanne d'Arc devant l'église Saint-Augustin dégradée, l'épée a été arrachée : comme par hasard, c'est Jeanne d'Arc, la chrétienne, qui est mutilée ! pic.twitter.com/jj76ekR1FO — Gilbert Collard (@GilbertCollard) January 3, 2026

Lähde: European Conservative

