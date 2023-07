Ranskan mellakat: Kuudennen väkivaltaisen yön aikana poltettiin kouluja, palomies kuoli ja panssariajoneuvoja lähetettiin paikalle

Sunnuntai-iltana, kuudentena mellakkayönä Ranskassa, poltettiin kouluja, sytytettiin kymmeniä autoja tuleen ja poliisi otti yhteen mellakoitsijoiden kanssa useissa Ranskan kaupungeissa.

Twitterissä julkaistussa kuvamateriaalissa pariisilaisesta koulusta näkyi nousevan ilmaan valtavat liekit.

Kyseessä oli jälleen uusi tulipalo kouluihin, kirjastoihin ja päiväkoteihin kohdistuneiden tulipalojen pitkässä sarjassa. Vaikka Marseillen julkisen kirjaston polttamisesta uutisoitiin laajalti, myös muita pienempiä kirjastoja ja julkisia laitoksia on joutunut tulipalojen kohteeksi. Esimerkiksi perjantain ja lauantain välisenä yönä sytytettiin tuleen ja ryöstettiin lastentarha ja lähiökeskus Clermont-Ferrandissa Croix-de-Neyratin keskustassa.

Mellakoitsijat ovat jatkaneet satojen autojen tuhopolttoja eri puolilla Ranskaa, eikä sunnuntai-iltakaan ollut poikkeus. Myös asuinrakennukset ovat edelleen kohteena, ja kokonaisia rakennuksia syttyy jatkuvasti tuleen.

#FranceOnFire: A whole residential building was set on fire during #FranceRiots by Islamists who entered France seeking a temporary residence.

Macron & Europe must learn from #Poland else they will convert beautiful european land-culture into Zombie land.pic.twitter.com/fuCUjKaz3B

— Mukesh Chaudhary (@MukeshG0dara) July 3, 2023