Ranskan mielenosoitukset muuttuivat kapinaliikkeeksi – 80 000 poliisia mobilisoitu kaduille

Ranskassa on puhjennut laajoja mielenosoituksia hallituskriisin keskellä. Presidentti Emmanuel Macronin nimettyä uuden pääministerin, Sébastien Lecornun, kansa on lähtenyt kaduille iskulauseella ”Bloquons tout” – ”Pysäytetään kaikki”.

Yksi näkyvimmistä tapahtumista oli bussin tuhopoltto Rennesin kehätien varrella, joka symboloi päivän toimintaa. Sisäministeriön mukaan Pariisissa on raportoitu jopa 50 erillistä tiesulkua, ja levottomuudet ovat levinneet myös kaupunkeihin kuten Lyon, Bordeaux ja Marseille.

Keskiviikkoaamun aikana Pariisissa pidätettiin ainakin 75 ihmistä, ja määrä kasvoi päivän mittaan. Opiskelijat ovat muun muassa piirittivät Hélène-Boucherin lukion, jossa mellakkapoliisit yrittivät estää koulun sulkemisen. Kaduilla on nähty barrikadeja ja yhteenottoja autoilijoiden kanssa.

Mielenosoittajien joukossa on vasemmistolaisia ryhmiä, merkittäviä ammattiliittoja sekä keltaliivien edustajia – osoitus laajasta yhteiskunnallisesta tuesta liikkeelle.

Protestit kumpuavat entisen pääministerin François Bayroun esittämästä säästöbudjetista, joka johti luottamusäänestyksen häviämiseen ja hallituksen kaatumiseen.

Uusi pääministeri Lecornu kohtaa vaikean tilanteen, sillä hänen odotetaan jatkavan säästölinjaa hillitäkseen Ranskan kasvavaa velkaa. Analyytikot arvioivat, että Macronin asema on heikentynyt, ja vallanvaihto saattaa olla edessä lähikuukausina.

Sisäministeri Bruno Retailleau on vastannut tilanteeseen mobilisoimalla 80 000 poliisia.

Monet mielenosoittajat ovat pyrkineet sulkemaan valtateitä suurkaupunkien ympärillä. Lisäksi rautatieliitot ovat ilmoittaneet lakoista, ja lentokenttien odotetaan olevan suljettuina päivän ajan.

Myös yliopistoissa, lukioissa ja yrityksissä on odotettavissa lakkoja ja levottomuuksia.

Lähde: Remix News

