Ranskan oikeusministeri vaatii lähes totaalista maahanmuuton jäädyttämistä kahdeksi tai kolmeksi vuodeksi

Presidentinvaalien lähestyessä Darmanin hakee profiiliaan radikaalilla aloitteella: maahanmuutto tauolle ja kiintiöt kansanäänestyksellä päätettäväksi.

Ranskan presidentinvaalien lähestyessä oikeusministeri Gérald Darmanin on noussut otsikoihin esittämällä radikaaliksi luonnehditun ehdotuksen: lähes kaiken maahanmuuton pysäyttäminen useiksi vuosiksi. Darmanin, jota on pitkään pidetty Emmanuel Macronin valtalinjaa myötäilevänä poliitikkona, on saanut osakseen sekä epäilyjä että merkkejä siitä, että eurooppalainen keskustelu maahanmuutosta on liikkumassa kohti tiukempaa linjaa.

Ministerin mukaan Ranska voisi “kuvitella tilanteen, jossa maahanmuutto keskeytetään kahdeksi tai kolmeksi vuodeksi”. Tauko kattaisi laillisen maahanmuuton, kuten perheenyhdistämisen ja työperäisen maahanmuuton. Hän kuitenkin korostaa, että tietyille ammattiryhmille – esimerkiksi lääkäreille, tutkijoille ja osalle opiskelijoista – voitaisiin tehdä poikkeuksia, uutisoi Le Figaro.

Tauon jälkeen maahanmuuton määristä päätettäisiin kansanäänestyksellä, jossa ranskalaiset saisivat itse määritellä vuosittaiset kiintiöt.

Ehdotus on herättänyt epäluuloja, sillä vaalit ovat jo horisontissa. Silti moni näkee sen merkkinä siitä, että poliittinen ilmapiiri Euroopassa on muuttumassa, ja että jopa valtavirran poliitikot joutuvat reagoimaan kansalaisten kasvavaan turhautumiseen.

Bosak: “Massamaahanmuuton ongelma on niin ilmeinen, ettei eliitti voi enää teeskennellä”

Puolan Konfederacja-puolueen johtaja Krzysztof Bosak kommentoi Darmanin ehdotusta X:ssä. Hänen mukaansa se paljastaa kaksi asiaa:

Maahanmuuton mittakaava on kasvanut niin suureksi, että jopa järjestelmäuskolliset poliitikot joutuvat ottamaan sen vakavasti – erityisesti, kun kansallismieliset puolueet painostavat jatkuvasti. Bosakin mukaan tämä paine on siirtänyt keskustelua kohti suverenistien näkemyksiä. Ehdotus on “järkytys EU:n valtaeliitille”, joka on vuosikausia torjunut kaikki rajoitukset maahanmuuttoon. Bosakin mukaan kukaan ei olisi odottanut näin tiukkaa linjaa EU-myönteiseltä ministeriltä.

Bosak kuitenkin muistuttaa, että kyseessä voi olla taktinen liike ennen vuoden 2027 presidentinvaaleja – ei välttämättä aito aikomus toteuttaa linja.

Ranskan media: Darmanin rakentaa omaa presidenttikampanjaansa

Myös ranskalaismedia, kuten Europe1, huomauttaa, että Darmanin on jo pitkään valmistellut omaa asemaansa tulevia vaaleja varten. Vaikka hän ei ole virallisesti ehdolla, hän on esitellyt useita aloitteita, joilla hän pyrkii erottumaan muista keskustalaisista, kuten Édouard Philippestä ja Gabriel Attalista.

Ranska rikkoo maahanmuuton ennätyksiä – Macronin lupaukset unohtuivat

Presidentti Emmanuel Macron on toistuvasti luvannut vähentää maahanmuuttoa, mutta luvut kertovat päinvastaista. Vuonna 2025 Ranska myönsi ennätykselliset 384 000 ensimmäistä oleskelulupaa. Demografian tutkija Marc Vanguard on todennut, että ulkomaalaistaustainen väestö kasvaa neljä kertaa nopeammin kuin ranskalaistaustainen.

Tätä kehitystä on kutsuttu laajalti väestönvaihdoksi – käsitteeksi, jota kirjailija Michel Houellebecq on kuvannut “tosiasiaksi, ei teoriaksi”.

Houellebecqin mukaan Eurooppa on menettänyt kontrollin maahanmuuttoon, ja seuraukset ovat “katastrofaaliset”.

Kansan mielipide: yli puolet naisista haluaa nollamaahanmuuton

Kyselyt osoittavat, että valtaosa ranskalaisista haluaa tiukkoja rajoituksia, ja peräti 53 % naisista kannattaa täysin maahanmuuton pysäyttämistä.

