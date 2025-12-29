Ranskan poliisi ampui veitsen kanssa riehuneen afrikkalaisen – senegalilaislehti syyttää Ranskaa ”estottomasta rasismista”

Senegalilaiset rientävät puolustamaan omiaan ”rasismilta” näemmä myös silloin, kun kyse on heidän vaarallisesta heimoveljestään.

26-vuotias afrikkalainen maahanmuuttaja Senegalista, Muhamed Gueye, ammuttiin hiljattain kuoliaaksi Ranskan poliisin toimesta Ajaccion kaupungissa Korsikan saarella. Senegalilainen media on tuominnut ampumisen rasistisena tekona, ja Gueyen vanhemmat ovat nostaneet kanteen Ranskaa vastaan ”törkeästä tahallisesta henkirikoksesta.”

Poliisiraporttien mukaan Gueye oli kuitenkin kantanut puukkoa kädessään poliisin lähestyessä tätä. Afrikkalainen oli juossut poliiseja kohti, joka oli ensiksi käyttänyt tähän etälamautinta, mikä ei riittänyt pysäyttämään miestä, joten poliisi joutui ampumaan tätä. Tilanne oli saatu myös videoitua.

Syyttäjät olivatkin tulleet siihen tulokseen, että poliisin toiminta tilanteessa oli hyväksyttävää. Jotkut senegalilaismediat ovat kuitenkin asiasta eri mieltä. Tohtori Zang Pénélope oli kirjoittanut afrikkalaisessa Press Afrik lehdessä asiasta näin:

”Tänä lauantain Korsikassa, poliisi ampui mustan miehen, senegalilais-belgialaisen Muhamed Gueyen. Hän käveli pitkin katua Ajacciossa, näyttäen epävakaalta. Hänellä oli kertoman mukaan veitsi. Ymmärrän hänen vaikuttaneen pelottavalta, mutta en ymmärrä sitä, miksi hänet piti ampua kuin koira keskellä päivää. Koirakin saisi parempaa kohtelua.”

Ajaccion syyttäjä kuitenkin kuvaili poliisin käyttäneen kaksi kertaa etälamautinta Gueyeen onnistumatta pysäyttää heitä kohti puukon kanssa juossutta miestä, jolloin poliisi joutui ampumaan tätä, minkä paikalle olleet silminnäkijätkin todistivat.

Ilmeisestikin afrikkalaisten mielestä valkoiset poliisit eivät saisi ampua heitä edes silloin, kun he hyökkäävät puukon kanssa poliisia kohti, eikä ensiksi kahdesti yritetty etälamauttimen käyttö riitä pysäyttämään heitä.

