Ranskan poliisi löysi 24-vuotiaan hollantilaisnaisen, jota marokkolaiset diilerit raiskasivat ja pitivät vankina huumeluolassa

Marokkolaisten väitetään raiskanneen 24-vuotiaan hollantilaisnaisen huumeluolassa monikulttuurisella Seine-Saint-Denisin kaupunginosalla Pariisissa. Miehiä syytetään suurista huumekaupoista, ja nainen pelastui, kun poliisi paikallisti naisen lyhyen puhelun ystävälle.

Naisen väitetään joutuneen raiskatuksi suurten huumausaine- ja reseptilääkevarastojen keskellä, ja hänet pelastettiin vasta, kun hän varoitti ystäväänsä WhatsAppissa siitä, että miehet pitivät häntä vankina. Poliisin ratsiassa takavarikoitiin suuri määrä anksiolyyttisiä lääkkeitä.

Poliisit tekivät ratsian asuntoon ja löysivät naisen makuuhuoneesta rakennuksesta, joka sijaitsi hyvin lähellä Clignancourtin kirpputoria. Poliisit pidättivät Bobignyn syyttäjänviraston mukaan kaksi marokkolaista epäiltyä.

Sunnuntaina kello 9.00 nuori nainen soitti poliisille ja kertoi, että hänen ystävänsä oli ottanut häneen yhteyttä WhatsAppin kautta ja kertonut, että useat miehet pitivät häntä vankina. Puhelu kesti vain muutaman sekunnin, mutta ilmeisesti marokkolaiset huomasivat puhelun ja takavarikoivat nopeasti naisen puhelimen.

Poliisin asiantuntijat pystyivät vielä paikantamaan puhelun maantieteellisesti tarkalleen Rue Mathieun rakennukseen, mutta eivät pystyneet määrittämään, mistä asunnosta puhelu soitettiin. Paikallinen asukas kuitenkin osoitti poliiseille yhden asunnon rakennuksen sisällä.

Uhri löytyi raiskattuna huumevarastosta

Kun poliisi koputti oveen, se osoittautui vääräksi asunnoksi, mutta eräs mies kurkisti päänsä ulos viereisestä asunnosta tarkkaillakseen poliiseja. Sitten mies sulki nopeasti oven ja meni sisälle. Tämä herätti poliisin epäilyksen ja he koputtivat asunnon oveen, mutta asukas käski heitä poistumaan ja kieltäytyi avaamasta ovea.

Poliisi päätti mennä asuntoon sisään takaikkunasta ja tunkeutua huoneeseen. He löysivät uhrin sisältä, jonka shortsit oli vedetty nilkkoihin. Poliisi pidätti välittömästi kaksi epäiltyä miestä.

Asunnosta poliisi löysi myös suuren määrän laittomia huumeita. Le Parisienin mukaan siellä oli ”1 746 läpipainopakkausta, joissa kussakin oli 14 Lyrica-tablettia, 584 läpipainopakkausta, joissa kussakin oli seitsemän Brieka-tablettia, ja 279 läpipainopakkausta, joissa kussakin oli 14 Pregabalin-tablettia”.

Näitä anksiolyyttisiksi kutsuttuja lääkkeitä käytetään rutiininomaisesti epilepsian hoitoon, mutta niiden tiedetään myös aiheuttavan käyttäjille euforiaa, ja ne ovat nykyään lääkkeitä, joita Ranskassa hankitaan useimmin reseptiväärennösten avulla. Kaikkien lääkkeiden katukauppa-arvoksi arvioidaan 80 000 euroa.

”Poliisi törmäsi todelliseen huumevarastoon, jonka oli tarkoitus toimittaa tavaraa Pucesin alueelle ja luultavasti osaan Pohjois-Pariisista”, eräs poliisilähde kertoi Le Parisienille.

Uhri kertoi sitten poliisille englanninkielisen tulkin välityksellä tavanneensa hyökkääjät lähellä kauppaa, jolloin nämä veivät hänet asuntoonsa ja takavarikoivat hänen passinsa ja avaimensa. Tämän jälkeen miehet raiskasivat hänet.

Yksi marokkolaisista on maassa laittomasti. Molemmat miehet ovat edelleen poliisin huostassa.

Lähde: Remix News

