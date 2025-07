Ranskan poliisi puhkaisee täällä maahanmuuttajien kumiveneet

Ranskan poliisi on ensimmäistä kertaa alkanut puhkomaan siirtolaisveneitä merellä estääkseen laittomat ylitykset Englannin kanaalin yli. Britannian sisäministeri on tyytyväinen käytäntöön, kertoo The Telegraph.

Ranskalaiset poliisit menivät veitsillä aseistautuneina veteen Boulogne-sur-Merin lähellä sijaitsevalla rannalla tuhoamaan kumiveneitä, joissa oli laittomia maahanmuuttajia.

Vesi oli tarpeeksi matalaa, jotta maahanmuuttajat pääsivät takaisin rantaan jalan, kirjoittaa The Telegraph.

Britannian sisäministerin Yvette Cooperin mukaan tämä on ”tervetullut” ja ”erilainen” lähestymistapa, joka on osa laajempaa yhteistyötä Ranskan rajapoliisin ja santarmin välillä.

Uudet toimenpiteet, jotka on tarkoitus esitellä ensi viikolla pidettävässä Britannian ja Ranskan välisessä huippukokouksessa, mahdollistavat toiminnan jopa 300 metrin päässä rannasta.

Ilmiö, jonka mukaan suuri määrä kolmannen maailman siirtolaisia ”pakenee” Ranskasta Britanniaan, on ollut Britannian hallituksen huomion kohteena jo vuosia, mutta laitonta liikennettä ei tunnu koskaan pystyttävän pysäyttämään.

Aiemmin Ranskan viranomaiset ovat tuhonneet veneitä vain maalla, mutta sen jälkeen kun salakuljettajat alkoivat laskea veneitä vesille joista ja kanavista, taktiikka on muuttunut. Kyseessä on tiettävästi edelleen pilottiohjelma, jossa testataan parhaita menetelmiä maahanmuuttajien pysäyttämiseksi ennen kuin he lähtevät Ranskasta.

Yli 20 000 laitonta siirtolaista on ylittänyt Englannin kanaalin tänä vuonna tähän mennessä – määrä on kasvanut lähes 50 prosenttia vuoteen 2024 verrattuna ja on suurin määrä vuoden ensimmäisten kuuden kuukauden aikana sen jälkeen, kun ylitykset alkoivat vuonna 2018.

Yvette Cooper on käynyt keskusteluja Ranskan sisäministerin kanssa siitä, että tukahduttamistoimet ulotettaisiin koskemaan salakuljettajien veneitä joki- ja sisävesillä. Hän sanoo, että rikollisjengit ovat käyttäneet hyväkseen sitä, että Ranskan laki ei aiemmin sallinut puuttumista merellä. Tätä rajoitusta ollaan nyt poistamassa.

Britannian mukaan uusi lähestymistapa on seurausta työväenpuolueen hallituksen pyrkimyksistä parantaa suhteita EU:hun, ja pääministeri Keir Starmerin tiedottaja totesi, että ”yksikään aiempi hallitus ei ole onnistunut saavuttamaan tällaista yhteistyötä Ranskan kanssa”.

Cooper sanoi myös, että maahanmuuttajat, jotka saapuvat pienveneillä mukanaan kuollut lapsi, olisi asetettava syytteeseen. Hallituksen uusi rajavalvontalaki, joka on parhaillaan parlamentin käsittelyssä, sisältää uuden rikosnimikkeen, jonka mukaan maahanmuuttajat, jotka vaarantavat muita merellä, voivat joutua jopa viideksi vuodeksi vankilaan.

Lähde: Telegraph

Lue lisää aiheesta: