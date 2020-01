Ranskan poliisilla on lupa tappaa

Tammikuun 3. päivänä 2020 mielenhäiriöön joutunut ”Allahu akbaria” huutanut mies puukotti Pariisissa vanhuksen hengiltä ja haavoitti kolmea. Poliisi pysäytti miehen ja eliminoi hänet ampumalla. Kyseessä ei ollut itsepuolustus.

Tappavat laukaukset ampuneen viranomaisen ei kuitenkaan tarvitse pelätä syytteeseen joutumista. Ranskassa on astunut vuonna 2017 voimaan laki, jonka nojalla aseeseen turvautuminen on sallittua riittävän uhkaavassa tilanteessa. Kansallista turvallisuutta koskevan lain artikla L 435-1 sallii poliisin estää aseellisesti murhan tai sen yrityksen toistumisen, jos he kokevat sen välttämättömäksi. Viranomaiset saavat myös käyttää asetta, jos heidän fyysistä koskemattomuuttaan uhataan.

Tämä oikeus, jota selvästikin käytettiin Pariisin puukottajan eliminoimisessa, herättää myös kysymyksiä. Voisiko artiklan nojalla käyttää aseita myös siviilejä, kuten maan olosuhteita kritisoivia, hallintoeliittiä vastaan kapinoivia ”keltaliivejä” vastaan? Ranskassa ollaan joka tapauksessa askeleen lähempänä tuota pistettä.

Tilanteeseen, jossa aseita käytetään maan rajojen sisällä, kaduilla, on osaltaan vaikuttanut aseellisen rajavalvonnan poistuminen EU:n sisärajavalvonnan poistumisen myötä. Siksi myös Suomen lainsäädäntö saattaa lähitulevaisuudessa saada oman ”lupa tappaa” -pykälän.