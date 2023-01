Ranskan terrorisminvastaiset yksiköt huolissaan kotiutettujen naisjihadistien profiilista :”Islamilaisen valtion pioneerien äärimmäistä radikalismia”.

Tutkintaviranomaiset korostavat viimeisimpien Ranskaan palautettujen naisten äärimmäistä radikalismia, mukaan lukien ne 15 naista, jotka palasivat tällä viikolla 32 lapsen kanssa.

Profiilien kuvaukset ovat raskaita ja hälyttäviä, ja niitä ei yritetä enää kaunistella. ”Meidän on lopetettava se legenda, jonka mukaan Koillis-Syyrian leireiltä palaavat naiset ovat Da’eshin (Isis) tai Ranskan viivästyneen palautuspäätöksen uhreja”, sanovat nimettömänä pysyttelevät terrorisminvastaisen tutkinnan viranomaiset.

Heitä on pohjustettu tarkalla tiedolla: ”Ne, jotka palaavat, tekevät niin, koska he eivät enää kestä leirien elinoloja, jotka ovat äärimmäisen vaikeat. Koska he eivät näe, miten he voisivat jatkaa taistelua alueella. He ovat kuitenkin edelleen syvällä terrorismissa ja islamistisessa radikalismissaan. Kyseessä on korkean profiilin miehiä: pääasiassa niiden miesten vaimoja, joilla on ollut vastuuta Islamilaisessa valtiossa. Jotkut Islamilaisen valtion pioneerit osallistuivat aktiivisesti sen luomiseen ja puolustivat sitä loppuun asti. Nämä ovat niitä, jotka eivät antautuneet edes Baghuzin taistelun aikana. Nämä ovat valmiita taistelemaan kuolemaan asti, vaikka se olisi tarkoittanut omien lastensa kuoleman näkemistä, samalla kun heillä olisi ollut mahdollisuus joutua karkotetuksi.”

Ranska on nyt tekemisissä paatuneiden naisveteraanien kanssa, joiden persoonallisuus ja temperamentti tekevät vaikutuksen tutkijoihin. Naiset, jotka ovat vakaasti sitoutuneita, ja jotka lähtivät hyvin varhain – vuosina 2013 ja 2014 – ja jäivät alueelle hyvin pitkäksi aikaa. Heillä oli jäsentävä rooli Islamilaisen valtion rakentamisessa, sen hallinnoinnissa ja sen laajentamisessa leireillä vuoden 2019 jälkeen luomalla absoluuttisen terrorin politiikka.

”On olemassa lukuisia tiedostoja, joissa nämä naistaistelijat poseeraavat Kalashnikovien kanssa vauvat sylissään. Lopulta jotkut heistä syyllistyivät kotiorjiensa kidutukseen tai jopa pahempiin tekoihin. Heillä oli myös erittäin aktiivinen rooli ”kalifaatin leijonanpentujen” koulutuksessa ja indoktrinaatiossa ”hyvin varhaisessa iässä, erityisesti videoita katselemalla”.

Nykyään Ranskaan palaavat alaikäiset ovat myös Ranskan viranomaisten mielestä huolestuttavampia kuin aiemmin. Vuonna 2019 Ranskan politiikkana oli hyvin pienten lasten kotiuttaminen. Nykyään olosuhteiden pakosta kotiutetut alaikäiset ovat yhä useammin nuoria ja alle kouluikäisiä. Tämän vuoksi heihin on vaikuttanut Isisin aikainen elämä ja sen jälkeen leirit, joissa he ovat altistuneet väkivallalle ja islamilaiselle radikalismille. Viimeisimmästä paluumuuttajien joukosta kolme on yli 13-vuotiaita.

Lähde: FDS, Le Figaro