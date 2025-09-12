Kun Ranskan kansalaisilta vaaditaan yhä enemmän uhrauksia, hallitus vihdoin tarttuu yhteen kipeimmistä epäkohdista: laittomien siirtolaisten ilmainen terveydenhuolto, jota aletaan nyt rajoittamaan. Terveydenhuolto ei ole enää globaalia hyväntekeväisyyttä.

Ranskan hallitus on esittänyt kaksi asetusta, joiden tarkoituksena on rajoittaa laittomien siirtolaisten pääsyä valtion tarjoamaan terveydenhuoltoon (AME). Pääministeri François Bayrou kuvaili toimenpidettä ”järkeväksi ratkaisuksi” BFMTV:n haastattelussa ja korosti, että kun ranskalaisilta vaaditaan uhrauksia, on kohtuullista odottaa samaa myös niiltä, jotka oleskelevat maassa laittomasti.

Rajoitukset ovat osa laajempaa talousuudistusta, jonka tavoitteena on tasapainottaa Ranskan julkista taloutta. Vuoden 2026 budjettiin on kaavailtu noin 44 miljardin euron säästöjä.

Uusien asetusten mukaan ei-kiireelliset terveyspalvelut, kuten fysioterapia, silmälasit, kuulolaitteet, hammasproteesit ja ei-kiireellinen sairaankuljetus, edellyttäisivät vähintään yhdeksän kuukauden oleskelua Ranskassa.

Sosialistipuolueen Olivier Faure kritisoi ehdotusta ja kutsui sitä ”silmän vinkkailuksi äärioikeistolle”. Bayrou puolestaan vahvisti keskustelleensa asiasta Kansallisen liittouman (RN) johtajien, kuten Marine Le Penin ja Jordan Bardellan, kanssa ja painotti, että uudistukset ovat välttämättömiä oikeudenmukaisuuden ja yhteiskuntarauhan turvaamiseksi.

Kansallinen liittouma aikoo äänestää Bayrou’ta vastaan ja kannattaa vaihtoehtoja, kuten maahanmuuttajien julkisen rahoituksen leikkaamista ja Ranskan EU-budjettiosuuden pienentämistä.

Lähde: European Conservative

