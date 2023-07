Ranskassa asuva algerialaismies: ”Aiomme miehittää ranskalaiset kuolemaan ja aikojen loppuun asti”

Ranskassa asuva algerialaismies sanoo, että hänen kansansa on tullut miehittämään Ranskan.

Eräs ranskalais-algerialainen mies kertoo viraaliksi levinneessä haastattelussaan asuvansa Ranskassa, vaikka se on hänen mukaansa rasistinen. Hän selittää olevansa siellä valtaamassa maata ja varoittaa, että hän ja hänen kansansa tulevat miehittämään Ranskaa ”kuolemaan ja aikojen loppuun asti”.

”Rasistit kolonisoivat meitä 132 vuotta. Ja nyt on meidän vuoromme tulla tänne. Miten voisin selittää sen teille? En löydä sanoja. He ovat kolonisoineet meitä 132 vuotta, ja nyt me aiomme miehittää heidät eliniäksi, kunnes kuolemme. Aikojen loppuun asti.”

Videota on katsottu lähes 4,5 miljoonaa kertaa. Monet sosiaalisen median käyttäjät pitävät sitä todisteena monien Eurooppaan ja Pohjois-Amerikkaan saapuvien uusien tulokkaiden taustalla olevasta ideologiasta, sillä merkittävä osa heistä suhtautuu vihamielisesti maihin, joihin he saapuvat.

French muslim blames racism and colonialism for the recent riots, says ”they colonized us for 132 years now it’s our turn to colonize your country” 🚨🚨🚨 🔊 pic.twitter.com/jQivmMrCQD — Wall Street Silver (@WallStreetSilv) July 7, 2023

Haastattelun suoritti Ezra Levant Rebel News -lehdestä, joka toimii Kanadassa. Levant matkusti Ranskaan viikon kestäneiden mellakoiden aikana, jotka aiheuttivat yli miljardin euron vahingot. Niissä pidätettiin yli 4 000 ihmistä ja poltettiin tuhansia rakennuksia ja ajoneuvoja, mukaan lukien historiallisia maamerkkejä, kuten Alzacarin kirjasto Marseillessa. Mellakat syttyivät, kun poliisi ampui ja tappoi ranskalais-algerialaisen, 17-vuotiaan tunnetun rikollisen, joka kieltäytyi tottelemasta poliisin käskyä ja ajoi kaahasi pakoon paikalta.

Alkuperäinen Rebel Newsin haastattelu keräsi Youtubessa vain muutamia tuhansia katselukertoja, mutta Wall Street Silver -tili teki haastattelusta videoleikkeen, joka lähti välittömästi leviämään.

Monet sosiaalisen median käyttäjät reagoivat videoon kielteisesti.

Ranskan poliittiset toimijat ja tiedotusvälineet ovat myös käyneet kiivasta keskustelua mellakoiden syistä. Monet kommentaattorit, tutkijat ja poliitikot ovat huomauttaneet, että maan erittäin suuri maahanmuuttoliike on aiheuttanut turvallisuuskriisin. Vasemmisto taas väittää, että köyhyys, rasismi ja poliisiväkivalta ovat motivaatiotekijöitä mellakoissa, joissa tuhoutui koteja, kauppoja, ajoneuvoja ja jopa kouluja.

On kiistatonta, että Ranskassa on käynnissä nopea väestörakenteen muutos. Remix News on aiemmin uutisoinut, että lähes 20 prosentilla kaikista Ranskan vastasyntyneistä on muslimien etunimet, ja monet maahanmuuttajayhteisön jäsenet ovat ranskalais- ja valkoihoisten vastaisia. Ranskaan on myös tullut ennätysmäärä maahanmuuttajia vuonna 2022. Monet heistä tulevat Lähi-idän maista, myös entisistä siirtomaista, kuten Algeriasta.

Jo vuonna 2020 Ranskan suurlähettiläs Etienne de Gonneville väitti Emmanuel Macronin toimikaudella, että ”Ranska on muslimimaa”, koska maassa asuu 4-8 miljoonaa muslimia. Hän esitti kommenttinsa sen jälkeen, kun ranskalainen historianopettaja Samuel Paty oli mestattu islamistin toimesta, koska hän oli näyttänyt profeetta Muhammadin pilakuvaa sananvapautta käsittelevän oppitunnin aikana.

Kyse ei ole myöskään vain Ranskan muslimiväestön pienestä vähemmistöstä, jolla on äärimielipiteitä. Itse asiassa 36 prosenttia Pew Research -tutkimuslaitoksen Ranskassa tekemän tutkimuksen muslimeista sanoi, että itsemurhapommitukset voivat olla oikeutettuja joissakin tapauksissa vuonna 2006, jolloin kysymys viimeksi esitettiin.

Vuonna 2021 julkaistussa Ranskan parlamentin raportissa todettiin myös, että radikaali islam on laajalle levinnyt koko maassa. Raportissa todettiin, että islamin uskonnollista ideologiaa noudattavat ääriainekset vaikuttavat koko Ranskassa maan länsiosaa lukuun ottamatta.

Ranskassa asuvan algerialaismiehen retoriikka ei myöskään ole tavatonta myös tiedotusvälineiden ylistämän Euroopan muslimiyhteisön keskuudessa. Esimerkiksi Saksan siirtolaisyhteisön uudenvuoden joukkomellakoiden jälkeen saksalais-iranilainen kirjailija ja kommentaattori Behzad Karim Khani puhui etnisten saksalaisten kuolemisesta sukupuuttoon ja väitti, että heidät korvattaisiin ulkomaalaisilla:

”Mielestäni olemme nyt pisteessä, jossa meidän pitäisi tarkastella tilannetta rehellisesti. Aloitetaan siitä yksinkertaisesta toteamuksesta, että me – maahanmuuttajat, ulkomaalaiset, ihmiset, jotka… kutsukaa meitä miksi haluatte – emme lähde niin helposti. Ettekä te, rakkaat luomu-saksalaiset, myöskään lähde, vaikka väestörakenteellisesti olette varmasti lähdössä pois. Olette kuolemassa sukupuuttoon, ja maanne tarvitsee noin 400 000 uutta työntekijää (joka vuosi) seuraavien 15 vuoden aikana, eli noin miljoona maahanmuuttajaa vuodessa. Me maahanmuuttajat todennäköisesti perimme tämän maan. Voisimme siis pelata täällä aikaa, jota teillä ei ole”, Khani sanoi.

Lähde: Remix