Ranskassa kasvaa kaaos – poliisin ja santarmien itsemurhat hälyttävässä nousussa

Ranskan sisäinen turvallisuuskoneisto on ajautunut syvään kriisiin. Vuoden 2025 alussa jälleen yksi turvallisuusviranomainen, DGSI:n (sisäisen turvallisuuden pääosasto) poliisi, riisti henkensä työpaikallaan Essonnen alueella. Tämä tapaus oli jo neljäs saman viraston sisällä tänä vuonna.
Tilastot kertovat karua kieltään: vuonna 2024 teki itsemurhan 27 poliisia ja 26 santarmia – määrä, jota pidettiin alhaisimpana kahteen vuosikymmeneen. Silti kehityksen suunta on jälleen synkkä. Vuonna 2019 nähtiin ennätykselliset 50 itsemurhaa, ja vaikka luvut ovat sittemmin laskeneet, santarmien keskuudessa itsemurhat ovat nousseet hälyttävästi. Vuonna 2024 santarmien itsemurhat lisääntyivät 24 prosenttia.
Hätähuuto kentältä
Santarmien ammattiyhdistyksen GendXXI:n puheenjohtaja David Ramos syyttää viranomaisia ”instituutionaalisesta toimettomuudesta”. Hänen mukaansa työtaakka kasvaa jatkuvasti, sillä poistuvia työntekijöitä ei korvata uusilla. Lisäksi varusteet ovat puutteellisia ja henkinen tuki riittämätöntä.
”Meidät on jätetty yksin. Työmme vie meidät yhä useammin äärimmäisen väkivaltaisiin tilanteisiin, ja samalla kohtaamme halveksuntaa niiltä, joita pyrimme suojelemaan”, Ramos varoittaa.
Väkivallan arki
Santarmit joutuvat päivittäin kohtaamaan raskaita ja traumaattisia tehtäviä: lapsiin kohdistuvaa hyväksikäyttöä, pornografiaa, terrorismia ja rajujen rikosten selvittämistä. Yhä useammin myös viranomaiset itse joutuvat väkivallan kohteeksi.
”Työmme merkitys katoaa, kun yhteiskunta kääntyy meitä vastaan”, Ramos sanoo. Hän muistuttaa, että santarmien vastuualueet kattavat laajoja alueita, joissa väestönkasvu on huomattavasti nopeampaa kuin poliisin hallinnoimilla alueilla. Tämä lisää painetta entisestään.
Turvattomuuden kierre
Ranskan hallitus on pyrkinyt vastaamaan kriisiin perustamalla kansallisen itsemurhien ehkäisyyn keskittyvän puhelinlinjan (3114) sekä vahvistamalla psykologista tukipalvelua SSPO:ta. Vaikka poliisien itsemurhat ovat laskeneet puoleen vuoden 2019 tasosta, santarmien tilanne on heikentynyt.
Kun yhteiskunnallinen jännite kiristyy ja väkivalta lisääntyy, viranomaiset joutuvat kantamaan kasvavan taakan. Tämä kehitys uhkaa koko Ranskan sisäistä turvallisuutta.
Lähde: Remix News