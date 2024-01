Ranskassa maanviljelijät harjoittelevat todellista kansannousua

Maanviljelijöiden protesti Ranskassa kärjistyy kansannousuksi. Hallitus ottaa käyttöön panssariajoneuvoja, helikoptereita ja 15 000 poliisin suuren joukon vihaisia maaseudun asukkaita vastaan.

Maanviljelijöiden protestit Ranskassa kiihtyvät. Tilanne on nyt paljon radikaalimpi kuin maanviljelijöiden mielenosoitukset Saksassa. Viha on nyt kasvamassa kansannousun uhaksi. Hallitus on huolestunut ja on lähettänyt 15 000 poliisia, panssariajoneuvoja ja helikoptereita maanviljelijöitä vastaan.

Sisäministeri Gérald Darmanin ilmoitti tästä sunnuntai-iltana. Vastikään muodostettu Macronin kabinetti haluaa estää Pariisin ilmoitetun ”piirityksen” laajamittaisella voimankäytöllä. Pääkaupunkiin, Pariisin kahteen lentokenttään ja Rungisin tukkumarkkinoille on tarkoitus säilyttää pääsy kaikin keinoin. Pariisin poliisiprefektuurin illalla lähettämissä kuvissa näkyi panssariajoneuvoja asettumassa asemiin lukuisissa paikoissa.

Ranskalaiset maanviljelijät, jotka ovat osoittaneet mieltään jo päivien ajan, haluavat mielenosoituksekseen keskeyttää liikenteen kaikilla pääkaupunkiin johtavilla teillä. He ovat myös ilmoittaneet tukkivansa Rungisin jättimäiset tukkumarkkinat. Jos näin tapahtuisi, elintarvikkeiden toimittaminen supermarketteihin pysähtyisi. Tähän mennessä Etelä-Ranskan maanviljelijät ovat jo kaataneet lantaa McDonald’sin myymälöihin, sytyttäneet EU:n lippuja tuleen ja tukkineet teitä. Nyt he ovat matkalla Pariisiin.

Veronkorotus raivostuttaa maanviljelijöitä

Darmanin ilmoitti käyttävänsä sotavoimia myös julkisten rakennusten ja ulkomaisten kuorma-autojen suojelemiseen. Hän haluaa taata jälkimmäisille turvallisen matkan Ranskan läpi. Viime aikoina maanviljelijät ovat pysäyttäneet ja ryöstäneet Espanjasta ja Portugalista tulevia kuorma-autoja.

Maanviljelijät ovat osoittaneet mieltään päivien ajan tukkimalla teitä ja moottoriteitä liian voimakasta byrokratiaa, tulonmenetyksiä ja EU:n ympäristösäädöksiä vastaan. Kun hallitus ilmoitti suunnitelmista korottaa maatalousdieselin veroja rajusti, kuten Saksassa, raivo kiihtyi. Maanviljelijät ilmoittivat sen jälkeen pääkaupungin ”piirityksestä”.

Lähde: Junge Freiheit