”Ranskassa saa tappaa ilman seuraamuksia”, sanoi pojan äiti – senegalilainen puukottaja vältti vankilan

93 euron puhelinlaskusta raivostunut senegalilaismies surmasi nuoren myyjän – ja vältti vankeuden psykiatrisen diagnoosin vuoksi.

Seine-et-Marnen valamiehistö teki perjantaina päätöksen, joka on järkyttänyt 18-vuotiaana surmatun Théo Muxagatan omaisia. Tuomioistuin katsoi, että teosta syytetty 67‑vuotias Senegalin kansalainen Ousmane Diallo ei ollut rikosoikeudellisesti vastuussa, koska hän kärsi ”paranoidista psykoosista”. Diallo määrättiin vankilan sijaan tahdonvastaiseen psykiatriseen hoitoon.

Puukotus sai alkunsa 93 euron puhelinlaskusta

Tapaus juontaa juurensa heinäkuuhun 2021, jolloin Diallo raivostui Bouygues Telecomin liikkeessä Claye-Souillyn ostoskeskuksessa. Hän oli saanut 93,62 euron lisälaskun puheluista Senegaliin ja syytti myyjiä huijauksesta.

Raivonpuuskassa hän hyökkäsi työntekijöiden kimppuun puukolla. Théo Muxagata sai kuolettavat vammat, toinen työntekijä loukkaantui vakavasti ja kolmas onnistui pakenemaan.

Haavoittunut Théo yritti paeta liikkeestä, mutta romahti hetkeä myöhemmin ostoskeskuksen käytävälle ja menehtyi vammoihinsa.

Kolme psykiatriraporttia – kaksi vapautti vastuusta

Pitkässä esitutkinnassa Diallo arvioitiin kolmen eri psykiatriryhmän toimesta.

Kaksi ryhmää katsoi, ettei hän kyennyt ymmärtämään tai hallitsemaan tekoaan.

katsoi, ettei hän kyennyt ymmärtämään tai hallitsemaan tekoaan. Kolmas piti hänen arvostelukykyään heikentyneenä, mutta ei löytänyt varsinaista mielisairautta.

Tuomioistuin päätyi siihen, että Diallo on syyllinen mutta ei rikosoikeudellisesti vastuullinen. Se tarkoittaa, ettei hän saa vankeustuomiota.

Äiti: ”Tämä on isku vasten kasvoja – kuka sitten on vastuussa?”

Théon äiti kertoi Le Figarolle olevansa murtunut.

“Olemme odottaneet neljä ja puoli vuotta tätä hetkeä. Ja nyt meille sanotaan, että hän on syyllinen mutta ei vastuussa. Tätä on mahdoton hyväksyä. Kenen syy tämä sitten on? Tämä on murskaava tuomio. Tuntuu kuin Ranskassa voisi tappaa ilman seuraamuksia.”

Äiti muistutti, että Diallolla oli aiempia väkivaltarikoksia vuodelta 2003, ja ihmetteli, miksi hänen oleskelulupansa oli silti uusittu.

”Hän suunnitteli teon” – äiti kiistää psykoosiväitteen

Äiti ei hyväksy psykiatrista selitystä.

“Hän uhkaili liikkeessä jo edellisenä päivänä: ‘Tulisin takaisin, jos en saa rahojani.’ Rikospäivänä hän tarkisti pankkitilinsä ennen lähtöä nähdäkseen, oliko hyvitystä tullut. Hän otti veitsen ja piilotti sen. Se oli harkittua.”

“Jos ihminen on ‘harhainen’, hän ei suunnittele näin. Hän tiesi täysin, mitä oli tekemässä.”

Omaiset kysyvät: kuinka kauan hoito kestää?

Perheen asianajaja totesi CNewsille, että päätös tuntuu epäoikeudenmukaiselta, koska todisteet viittasivat tekijän toimineen tietoisesti ja määrätietoisesti.

Diallo on nyt määrätty psykiatriseen sairaalaan, mutta omaiset pelkäävät, että hoito voi olla lyhytaikainen.

🇫🇷 „Wymiar sprawiedliwości dał nam do zrozumienia, że my, ofiary, nic nie znaczmy” – mówi matka 18-letniego Théo, zamordowanego nożem przez Senegalczyka Ousmane Diallo: „Czekaliśmy 4,5 roku, żeby nam powiedziano, że pan Diallo jest winny, ale nie poniesie odpowiedzialności. To… https://t.co/7971hBp2HD pic.twitter.com/nwQjaMuxlG — Adam Gwiazda (@delestoile) February 22, 2026

Lue lisää aiheesta: