Ranskasta Iso-Britanniaan saapuneet turvapaikanhakijat mellakoivat vastaanottokeskuksessa – ”Haluamme vapauden!”

Parakkien uudet asukit ovat Englannin kanaalista poimittuja Ranskasta saapuneita turvapaikanhakijoita. Sukupuolijakaumaltaan asukit ovat yksinomaan aikuisia miehiä ja heitä on noin 400 odottamassa turvapaikkapäätöstä.

Maanantaina vastaanottokeskuksen normaalin päivärytmin katkaisi raju mellakka.

Turvapaikanhakijat huusivat ”Haluamme vapauden” ja kiipeilivät aluetta rajaaville aidoille.

Some more footage has emerged from the trouble at Napier a couple of days ago pic.twitter.com/ZkUwiUQETq

