”Rap-artistille” tuomio muun muassa laittomista uhkauksista

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus on tuominnut ”Rap-artisti” Toni Matias Seckan vainoamisesta, kahdesta laittomasta uhkauksesta ja lähestymiskiellon rikkomisesta yhdeksäksi kuukaudeksi ehdolliseen vankeuteen ja 60 tunnin yhdyskuntapalveluun. Rikokset ovat tapahtuneet vuosina 2019-2021. Rangaistusta alentavana on otettu huomioon aikaisempi rangaistus.

Secka on puolentoista vuoden ajan aktiivisesti vainonnut entistä avopuolisoaan ja lastensa äitiä, joka on asunut Espoossa ja myöhemmin Helsingissä. Hän on useissa puheluissa uhannut tappaa entisen avopuolisonsa, tämän kolme alaikäistä lasta, uuden miesystävän ja mahdolliset uudet miesystävät. Lisäksi Secka on uhannut tappaa sisarensa viiltämällä tämän kurkun auki.

Puhelussa 20.2.2020 Secka sanoo ”Mä revin sen vitun kurkun auki. Mun oma sisko. Tää menee kunnia, vitun murha. Sun kans, ihan omat suunnitelmat sulle vitun huora. Mitä enemmän te ärsytätte, mitä enemmän te teette paskaa,sitä vihaisemmaks mä tuun, eikä mikään poliisi tai lähestymiskielto tai mikään stoppaa mua. Joku vitun sakko tai ehdonalainen ei haittaa. Ja sitten, kun mä oon tehnyt sen, mitä mä oon tehnyt, mua ei haittaa, vaikka siitä tulis pieni tuomio, sitä ei edes joudu istumaan heti.” Vastaavia puheluita ja viestejä on puolentoista vuoden ajalta lukuisia, muuan muassa 27.1.2021 Secka sanoo nauhotetussa puhelussa ”Mä voin olla viis vuotta poissa, sä oot koko loppu elämän” … ”…sä oot varmasti lukenut uutisia. Oot varmasti lukenut uutisia, sä tiedät just, miten nää hommat menee, niinku sit, kun ne menee pistee-, … Play with me.”

Secka on 9.7.2021 tuomittu Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden päätöksellä kahdeksi vuodeksi ehdottomaan vankeuteen törkeästä huumausainerikoksesta ja huumausaineen käyttörikoksesta. Helsingin hovioikeus alensi tuomiota muutamalla kuukaudella.

Secka käyttää artistinimeä Ioni MC.