Raportti: 175 nuoren turvapaikanhakijan kuluilla voitaisiin ylläpitää kymmenien tuhansien pakolaisleiriä

Hallituksen päätöksen mukaisesti Suomi vastaanottaa tulevien kuukausien aikana kaikkiaan 175 ”haavoittuvassa asemassa” olevaa alaikäistä turvapaikanhakijaa Välimeren alueelta Kreikasta, Kyprokselta, Maltalta ja Italiasta. Ajatuspaja Suomen Perusta on laskenut, paljonko turvapaikanhakijoiden vastaanotto maksaa.

Taustatietoina Suomen Perustan tutkija Samuli Salminen on käyttänyt ajatuspajan aiempia tutkimustuloksia.

Negatiivinen nettovaikutus

Turvapaikanhakijoina tulleet maksavat veroja vähemmän kuin saavat tulonsiirtoja ja käyttävät julkisia palveluita. Työikäisten maahanmuuttajien keskimääräiset vuosittaiset negatiiviset nettovaikutukset kantaväestöön verrattuna ovat yli 15-vuotiaana Suomeen muuttaneilla irakilaisilla 19 600 euroa henkilöä kohden. Somalialaisilla vastaava luku on 23 000 euroa. Irakissa ja Somaliassa syntyneiden keskimääräiset nettovaikutukset muuttuvat negatiivisemmiksi kantaväestöön verrattuna maassaoloajan kasvaessa. Noin 20 maassaolovuoden jälkeen negatiivinen nettovaikutus samanikäiseen kantaväestöön verrattuna on yli 15-vuotiaana Suomeen muuttaneilla irakilaisilla 22 800 euroa henkilöä kohden. Somalialaisten negatiivinen nettovaikutus on 28 600 euroa.

Työllisyysaste jää matalaksi, toimeentulotukitaso ei

Korkeiden nettokustannusten takana piilevät yhtäältä matalat työllisyysasteet ja palkat, toisaalta suuret toimeentulotuet – myös pitkän maassaoloajan jälkeen ja toisessa sukupolvessa. Irakissa ja Somaliassa syntyneiden työllisyysasteet jäävät 15 vuoden maassaoloajan jälkeen todella kauaksi kantaväestön työllisyysasteista. Miehillä työllisyysasteet jäävät kantaväestöä noin 50 prosenttiyksikköä pienemmiksi ja naisilla noin 65 prosenttiyksikköä pienemmiksi.

Irakissa ja Somaliassa syntyneiden palkat ja yrittäjätulot jäävät 15 vuoden maassaoloajan jälkeen murto-osaksi kantaväestön palkoista. Pakolaismailla, erityisesti Irak ja Somalia, keskimääräinen toimeentulotuki on 20 vuoden maassaoloajan jälkeen 15-kertainen verrattuna kantaväestöön. Maahanmuuttajat saivat vuonna 2018 yhteensä 40 prosenttia pääkaupunkiseudun toimeentulotuista – suurelta osin Lähi-idästä tulleille maksettuna. Koko Suomen tuista maahanmuuttajat saivat 25 prosenttia.

Yliedustus toimeentulotukien saamisessa jatkuu seuraavassa, maahanmuuttajien Suomessa syntyneessä 2. sukupolvessa. Suomessa syntyneistä Somalia-taustaisista 19-vuotiaista 75 prosenttia on saanut toimeentulotukea. Irak-taustaisillakin osuus on 60 prosenttia. Nämä osuudet ovat moninkertaisia suomalaistaustaisiin verrattuna.

Pahentavat julkisen talouden kestävyysvajetta

Yhteenlaskettu vaikutus Suomen julkiselle taloudelle 175 nuoren turvapaikanhakijan vastaanottamisesta heidän koko elinkaarensa ajalta on 151-271 miljoonaa euroa riippuen siitä, moniko turvapaikanhakija yhdistää yhden perheenjäsenen Suomeen.

Turvapaikanhakijoina tulleet pahentavat Suomen julkisen talouden kestävyysvajetta: Humanitaarisen maahanmuuton lopettaminen ja avun keskittäminen pakolaisleireille olisi kaikkia osapuolia hyödyttävä win-win -ratkaisu

– Samalla rahalla voisi esimerkiksi ylläpitää kymmenien tuhansien avuntarvitsijoiden pakolaisleiriä kokonaisen vuoden, raportissa todetaan.