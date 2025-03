Raportti: Maahanmuuttajat ryöstävät Ruotsin sosiaaliturvajärjestelmää

Ruotsin Maksuviranomaisten uusi raportti antaa synkän kuvan Ruotsin tilanteesta, jossa monikulttuuriset klaanit ja rikollisjengit syyllistyvät jatkuviin ja yhä vakavampiin rikoksiin Ruotsin kansan yhteistä sosiaaliturvajärjestelmää vastaan. Rikollisuutta kuvataan laajamittaiseksi ja järjestelmää uhkaavaksi.

Ruotsin Maksuviranomaisten (Utbetalningsmyndigheten) uusi tilannekatsaus osoittaa, että kehittyneiden rikollisjärjestelmien ongelmat vaikuttavat kaikkiin hyvinvointijärjestelmän osiin, ja vahvistaa, että anteliasta hyvinvointivaltiota ei voi yhdistää monikulttuurisuuteen. Raportissa kerrotaan yksityiskohtaisesti menetelmistä ja välineistä, joita käytetään hyvinvointirikoksiin, kuten väärennettyihin tilisiirtoihin ja väärennettyihin henkilöllisyyksiin.

”Tällainen yleiskatsaus on huolestuttavaa luettavaa. Raportti antaa selkeän kuvan siitä, että rikolliset ovat valmiita käyttämään hyvin kehittyneitä menetelmiä varastamaan rahaa sosiaaliturvajärjestelmästä”, sanoo Ruotsin Maksuviranomaisten pääjohtaja Per Eleblad.

Elebladin mukaan esimerkkejä on liikaa, ja hän toteaa, että viranomaisen on keskitettävä valvontansa hyökkäyksiin. Vuoden aikana se aikoo muun muassa ryhtyä toimiin vilpillisten avustusyritysten havaitsemiseksi, tutkia Ruotsissa väärin rekisteröityjä ulkomaanmiehiä ja rakentaa analyysimallin rikollisuuden välineinä käytettävien yritysten havaitsemiseksi.

Rehelliset ruotsalaiset veronmaksajat joutuvat rahoittamaan hyvinvointirikollisuutta

Petter Birgersson käsittelee uutta raporttia Ystads Allehandan pääkirjoituksessa:

”Vanha totuus, jonka mukaan Ruotsissa valtio valvoo ihmistä kehdosta hautaan, ei päde näissä yhteyksissä. Ruotsin viranomaiset maahanmuuttovirastosta lähtien ovat vuosikymmenien ajan olleet aivan liian nopeita hyväksymään henkilöllisyydet ja liian naiiveja luottamaan annettuihin tietoihin. Lainsäädäntö on ollut liian löysää ja politiikka on pitkään vältellyt vakavuutta.”

Birgerssonin mukaan poliittinen vastuu tilanteesta on syvä ja laaja, ja on vaikea mitata, kuinka paljon Ruotsin kansaa on ryöstetty.

”Kaiken kaikkiaan koko asia on uhka järjestelmälle; ei voi olla yleistä hyvinvointijärjestelmää, jossa rehelliset joutuvat maksamaan epärehellisille ja suoranaisille rikollisille.”

Miljoonien etuuspetokset Arlandassa

Vuonna 2024 Arlandan lentoasemalla paljastui Ruotsin tullin ja Ruotsin sosiaalivakuutusviraston yhteisissä operaatioissa noin 10 miljoonan kruunun (900 000 euron) etuuspetos. Tarkastuksia tehtiin jatkuvasti ja kahdessa suuressa operaatiossa.

Ne koskivat matkustajia, jotka olivat saaneet sairauspäivärahaa, vanhempainpäivärahaa ja työttömyyspäivärahaa väärin perustein.

”Yhteiset valvontatoimemme rajalla osoittavat selvästi, miten voimme saavuttaa erittäin hyviä tuloksia pienillä ponnisteluilla”, sanoo Ruotsin sosiaalivakuutusviraston pääjohtaja Nils Öberg.

Viranomaiset aikovat nyt laajentaa yhteistyötään.

Lähde: Samnytt

