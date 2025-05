Raportti: Muslimiveljeskunta soluttautui eurooppalaisiin instituutioihin, islamilaisiin järjestöihin ja siirtolaisyhteisöihin pyrkimyksenään tuhota länsi

Ranskan hallituksen räjähdysalttiissa raportissa väitetään, että islamistinen Muslimiveljeskunta-verkosto on aloittanut vuosikymmeniä kestäneen pyrkimyksen muodostaa viides kolonna Ranskassa ja kaikkialla Euroopassa soluttautumalla valtion laitoksiin ja radikalisoimalla muslimiyhteisöjä samalla, kun sen todelliset aikeet on verhottu muka ”jaloilla syillä”, kuten ”islamofobian” torjunnalla.

Muslimiveljeskunta aloitti 1950-luvulla islamilaisten siirtotyöläisten ”uskonnollisesta tietoisuudesta”, ja siitä lähtien se on ”suunnitellut poliittisen islamismin matriisin, joka on sovitettu länsimaihin”, todetaan Ranskan hallituksen teettämässä raportissa Le Figaro -lehden mukaan.

Pariisin tiedustelupalvelun mukaan Egyptissä perustetun Muslimiveljeskunnan jouduttua viime vuosisadan puolivälissä islamilaisessa maailmassa vastarintaan se käänsi katseensa Eurooppaan, aluksi Iso-Britanniaan, Saksaan ja Sveitsiin ja myöhemmin Belgiaan, Italiaan ja Ranskaan, jotta se voisi käynnistää uudelleen islamilaisen ”lännen valloitusstrategian”. Muslimiveljeskunnan perustajan Hassan al-Bannan sanotaan sanoneen silloin: ”Seuraamme tätä pahaa voimaa sen omille maille, tunkeudumme sen läntiseen ydinalueeseen ja taistelemme sen kukistamiseksi, kunnes koko maailma huutaa profeetan nimeen.”

Raportissa todettiin, että Muslimiveljeskunta ei ole ainoastaan ottanut salaa haltuunsa paikallisia islamilaisia instituutioita ja siten usein kontrolloinut monien muslimien elämän kaikkia osa-alueita, vaan se on myös soluttautunut aktiivisesti Ranskan ja Euroopan unionin hallitusohjelmiin ja käyttänyt usein ”islamofobian” kaltaisia polttavia aiheita – Muslimiveljeskunnan keksimää termiä – kerätäkseen tukea ja peittääkseen todelliset pyrkimyksensä lännen ”kumoamiseen” laillisuuden verhon alle.

Asiakirjan mukaan Muslimiveljeskuntaan yhteydessä olevat radikaalit islamistit ovat aloittaneet ”eurooppalaisten instituutioiden sisäänpääsystrategian”, jossa he käyttävät Euroopan muslimien neuvoston (CEM) kautta toimivaa aktivisti- ja lobbaajaverkostoa, kuten Islamic Relief Worldwide ja Euroopan imaamien neuvosto, tukikohtanaan paikallishallintoon vaikuttamisessa ja ponnahduslautana, jonka kautta jäsenet voivat soluttautua laajempiin EU:n toimielimiin Ranskassa ja muualla.

Samoista eurooppalaisista toimielimistä tulee sitten ”merkittävä rahoituslähde” Muslimiveljeskunta-liikkeeseen sidoksissa oleville ryhmille. Raportissa todetaan, että Ranskan korkeakouluministeriö on havainnut, että hälytykset mahdollisista EU-varoista, jotka on suunnattu ”tasavaltalaisten arvojen vastaisten ja radikaaliin islamismiin liittyvien hankkeiden rahoittamiseen”, ovat lisääntyneet.

Kun otetaan huomioon islamilaisista maista viime vuosikymmenen aikana tapahtuneet historialliset joukkomuuttoaallot, on ehkä vielä huolestuttavampaa, että Muslimiveljeskunta on luonut massiivisen vaikutusverkon Ranskan ja koko Euroopan muslimiyhteisöihin radikalisoidakseen lisää ihmisiä aatteensa puolelle.

Muslimiveljeskunnan koulutetut työntekijät ovat usein köyhillä muslimialueilla, ja heidät on asetettu yhteisön kauppojen, urheiluryhmien, yksityisopetuksen, henkilökohtaisen kehityksen palveluiden, työllistymistä tukevien yritysten ja jopa deittisivustojen johtajiksi, raportissa sanotaan. Raportin mukaan tämän tarkoituksena on ”valvoa muslimien elämää” ja levittää sellaisten käytäntöjen noudattamista kuin naisten pakottaminen käyttämään huntua, miesten partojen kasvattaminen ja ramadanin paaston noudattaminen.

Raportissa todettiin, että näitä toimia koordinoidaan usein moskeijoiden kautta, jotka tarjoavat koraanin opetuskursseja ohjaamaan ”nuorten muslimien identiteetin etsintää”. Tällä hetkellä on ainakin 114 koraanikoulua, jotka ovat suoraan yhteydessä Muslimiveljeskuntaan, ja satoja muita fundamentalistisia kouluja.

Balkanin maat, joissa on suuri muslimiväestö ovat uusi mahdollisuus Euroopan islamisointiin

Tutkimuksessa havaittiin myös, että ainakin 280 islamilaisella yhdistyksellä on yhteyksiä Muslimiveljeskuntaan, joka pyrkii toimimaan tällaisten väestöryhmien tehokkaana hallintoelimenä Ranskassa. Yhdistykset ovat hyväntekeväisyys-, koulutus-, ammatti-, nuoriso- ja rahoitusjärjestöjä, jotka valvovat kaikkia elämän osa-alueita.

Ainakin 139 moskeijan sanotaan olevan suoraan yhteydessä radikaaliin islamistiryhmään ja toimivan ”Muslimiveljeskunnan tärkeimpänä liikkeellepanijana Ranskassa”. Tämä vastaa noin seitsemää prosenttia kaikista Ranskan muslimien uskonnonharjoituspaikoista tai 10 prosenttia vuoden 2010 jälkeen rakennetuista paikoista. Raportin mukaan ”liikkeeseen kuuluvien tai sitä lähellä olevien moskeijoiden kokonaiskävijämäärä on perjantaisin keskimäärin 91 000 uskovaa”.

Sen lisäksi, että Muslimiveljeskuntaan sidoksissa oleviin ryhmiin liittyvät erilaiset poliittiset kampanjat, kuten ”islamofobian” vastaiset kampanjat, ovat olleet tehokas ase liberalismin periaatteiden käyttämisessä EU:ta vastaan, ne ovat myös ”legitimoineet” Muslimiveljeskuntaa muslimiväestön keskuudessa. ”Tämä uusi kunnioitettavuus on korostanut ekosysteemien kehittymistä paikallistasolla”, raportissa todettiin. Islamofobian ja muslimien oletetun uhriksi joutumisen lisäksi liike on myös tukenut Israelin vastaisia kampanjoita ja edistänyt islamilaista rahoitusta ja halal-ruokakäytäntöjä.

Sisäministeri Bruno Retailleau varoitti tuloksia kommentoidessaan: ”Perimmäisenä tavoitteena on koko Ranskan yhteiskunnan saattaminen sharia-lain alaisuuteen… tätä ei voida hyväksyä, koska se on täysin ristiriidassa tasavallan periaatteiden ja kansallisen yhteenkuuluvuuden tavoitteiden kanssa”.

Pariisin tiedustelupalvelu totesi, että Muslimiveljeskunnan kumoukselliset toimet ulottuvat Ranskaa laajemmalle. Belgiaa, jossa sijaitsee EU:n pääkaupunki Bryssel, kuvataan Muslimiveljeskunnan ”Euroopan risteyskohdaksi”, jossa on ”tiivis yhdistysten ja järjestöjen verkosto”.

Myös Saksan ja Itävallan sanotaan olevan aktiivisia kriisipesäkkeitä, koska ne ovat ”historiallisesti liikkeen ensimmäisiä perustamismaita” Euroopassa. Pohjois-Eurooppaa, johon kuuluvat Alankomaat, Tanska ja Ruotsi, luonnehditaan puolestaan ”pienemmäksi mutta todelliseksi liikkeen perustamisalueeksi”. Britannia puolestaan leimataan ”Lähi-idän liikkeen edistyneeksi asemapaikaksi”.

Balkanin maista, joista monet hakevat aktiivisesti EU:n jäsenyyttä, joissa on suuri muslimiväestö ja joissa Jugoslavian sota on elävässä muistissa, on tullut ”tärkein mahdollisuus liikkeen kehittymiselle Euroopassa”, ranskalaisessa raportissa varoitetaan.

Raportissa viitataan EU:n rahoittaman Pyhän Koraanin eurooppalaisen neuvoston perustamiseen Sarajevossa – ennen sen siirtämistä Milanoon – ja todetaan, että on olemassa vaara, että lisärahoitus Brysselin Erasmus-koulutusohjelman kautta Balkanilla ei ainoastaan aiheuttaisi riskin EU:lle vaan myös auttaisi Muslimiveljeskunnan tavoitteita alueella.

Muslimit käyttävät ”Taqiya”-käytäntöä Euroopassa – mahdollistaa valehtelun todellisten uskonnollisten päämäärien peittämiseksi

Sen lisäksi, että islamistiverkosto saa Euroopan unionin rahaa eri kanavien kautta, se saa rahoitusta myös laajemmasta muslimimaailmasta, raportissa väitettiin. Tämä koskee erityisesti Turkkia, jonka väitetään antavan ”olennaista logistista ja taloudellista tukea Muslimiveljeskunnan eurooppalaiselle haaralle”.

Ankara on myös toiminut eurooppalaisen verkoston ”taustatukikohtana” poliittisten kampanjoiden käynnistämisessä, kuten ranskalaisten tuotteiden boikotoinnissa vuonna 2020 sen jälkeen, kun presidentti Emmanuel Macron piti ”separatismia” vastustavan puheen sen jälkeen, kun jihadistimaahanmuuttaja mestasi opettaja Samuel Paty’n, koska hän oli näyttänyt luokalleen pilakuvan muslimiprofeetta Muhammedista.

Raportissa, joka on määrä esitellä presidentti Macronille ja puolustusneuvostolle keskiviikkona, ei kerrota kovinkaan paljon siitä, mitä pitäisi tehdä ja miten laaja kumouksellinen Muslimiveljeskunnan verkosto voitaisiin purkaa, koska se toimii usein teknisesti lain puitteissa.

Muita haasteita olivat viranomaisten keskittyminen terrori-iskuihin hitaan kumouksellisuuden sijaan, virkamiesten ja väestön pelko tulla syytetyksi ”islamofobiasta” ja Muslimiveljeskunnan käyttämä ”salailukultin” taktiikka.

Hauts-de-Seinen läänin prefekti Alexandre Brugère sanoi, että islamistiryhmät käyttävät Ranskassa usein pahamaineista ”Taqiya”-käytäntöä, joka mahdollistaa valehtelun todellisten uskonnollisten päämäärien peittämiseksi.

Brugèren mukaan moskeijat eri puolilla maata palkkaavat usein lakimiehiä skannaamaan saarnoja, jotta he eivät joutuisi lain vastaisiksi. ”Taistelu ei tapahdu tasavertaisin ehdoin. Olemme liberaalissa demokratiassa ja oikeusvaltiossa. Taistelemme lyijypainot jaloissamme roikkuen”, hän sanoi.

”Maanalainen islamismi kääntää liberaalin retoriikan vapauden järjestelmäämme vastaan tiettyjen poliittisten voimien myötävaikutuksella”, sisäministeri Retailleau lisäsi.

Raportissa siteerattiin erästä tunnettua muslimiaktivistia, jonka kerrotaan todenneen, että Euroopan oikeudellinen ympäristö mahdollistaa ”kunnollisen muslimin mallin käyttämisen, jota pidetään hyvänä mallina islamin levittämiseksi myönteisellä tavalla kiinnittämättä huomiota… siihen, että olemme islamisoimassa länttä”.

