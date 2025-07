Raportti: Salafistien sosiaalinen media ajaa naisten kääntymistä islamiin

Berliinin sisäisen poliittisen tiedustelupalvelun mukaan yhä useammat nuoret saksalaiset naiset kääntyvät islamin uskoon salafistien kovan linjan sosiaalisen median kautta.

Sunnimuslimien fundamentalistinen salafismi on saamassa jalansijaa Saksassa sosiaalisen median kautta tapahtuvan käännyttämisen lisääntyessä, liittovaltion perustuslain suojeluvirasto (BfV) on ilmoittanut.

Die Welt-lehden julkaisemien lukujen mukaan salafistien kannattajien määrä Saksassa oli vuonna 2023 10 500. Viime vuonna määrä nousi yli 11 000:een, mikä on lähes kolminkertainen määrä vuoteen 2011 verrattuna.

Poliittinen tiedustelupalvelu väitti, että saksalaisten naisten kääntyminen islamin radikaaliin haaraan on vauhdittanut sen kasvua. BfV:n mukaan tämä haara jakaa ”saman ideologisen perustan jihadismin kanssa”.

Sosiaalisen median kautta tapahtuva tiedottaminen on ollut tässä ratkaisevassa roolissa. King’s College Londonin sotatutkimuksen laitoksen turvallisuustutkimuksen professori Peter Neumann totesi lehdelle: ”Sosiaalinen media on nykyään sama kuin radikaali moskeija oli 20 vuotta sitten.”

Susanne Schröter, emerita etnologian professori ja Johann Wolfgang Goethe-yliopiston Frankfurtin globaalin islamin tutkimuskeskuksen johtaja, kertoivat, että radikaali islam houkuttelee monia nuoria naisia sen tarjoaman rakenteen ja sosiaalisten verkostojen vuoksi.

”Saat selkeän vertaisryhmän, kiinteän arvojärjestelmän – ja lupauksen: jos pysyt siinä, saat monia sisaria rinnallesi ja Jumalan puolellesi”, hän sanoi. ”Monet naiset uskovat, että heitä kunnioitetaan enemmän ihmisinä tässä uskonnollisessa maailmankuvassa – heitä ei alenneta seksuaalisuuteensa, eikä heitä pidetä esineinä.”

Salafismi on suoraan yhteydessä maahanmuuttokriisiin

Yksi islamin uskoon kääntynyt saksalainen nainen kertoi, että usko oli tuonut hänen elämäänsä vakautta ja järjestystä, kun hän oli aiemmin ollut mukana bile-elämässä ja queer-yhteisössä.

Jotkut ovat saaneet islamiin kääntymisestään suuren yleisön sosiaalisessa mediassa, kuten entinen potkunyrkkeilijä ja malli Hansen (Viktoria Stadtlander), joka on nyt muslimivaikuttaja ja kerännyt 190 000 seuraajaa Instagram-sivulleen ja yli 1,3 miljoonaa tykkäystä TikTok-tililleen, jossa hän lausuu Koraanin säkeitä.

Joidenkin saksalaisten radikaalistumisen lisäksi Saksassa on myös merkittävä ongelma ulkomailta tulleiden radikaalien kanssa. Münsterin yliopiston tuoreen tutkimuksen mukaan Saksassa on yli miljoona muslimia, joilla on maahanmuuttajatausta – joko ulkomaalaisia tai vähintään toinen vanhemmista maahanmuuttaja – ja jotka ovat vaarassa tulla ääri-islamisteiksi.

Kovalinjaisen salafismin leviäminen Saksassa on jo pitkään ollut yhteydessä maahanmuuttokriisiin, ja vuonna 2015 ilmestyi raportteja, joiden mukaan salafistit kohdistivat toimensa erityisesti maan turvapaikkakeskuksiin rekrytoidakseen vastasaapuneita maahanmuuttajia joukkoonsa.

Lähde: Breitbart

Lue lisää aiheesta: