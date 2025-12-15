Raportti väittää Yhdysvaltojen haluavan vetää Italian, Itävallan, Unkarin ja Puolan pois EU-linjasta – Valkoinen talo kiistää kaiken

Trumpin hallinto torjuu väitteet julkaisemattomasta turvallisuusstrategiasta, jonka mukaan Yhdysvallat pyrkisi ohjaamaan useita EU-maita irti Brysselin vaikutuspiiristä

Trumpin hallinnon viime viikolla julkaisema uusi kansallinen turvallisuusstrategia (NSS) määrittää Yhdysvaltojen ulkopoliittisen linjan presidentin kauden loppuvaiheille. Virallinen asiakirja painottaa tarvetta pysäyttää ”jatkuvasti laajeneva Nato”, palauttaa ”vakauden olosuhteet Euroopassa” ja rohkaista eurooppalaisia liittolaisia ottamaan suurempi vastuu omasta turvallisuudestaan.

Strategiassa varoitetaan myös Euroopan olevan ”sivilisaation tuhoutumisen” kynnyksellä – viittauksina maahanmuutto, sananvapauden kaventuminen, syntyvyyden lasku sekä kansallisen identiteetin ja itseluottamuksen rapautuminen.

Defense One-raportti: julkaisematon versio kiertää Washingtonissa

Vain päiviä virallisen NSS:n julkaisun jälkeen Defense One -verkkosivusto kertoi, että Washingtonissa liikkuu pidempi, julkaisematon luonnos strategiasta. Sivuston mukaan tämä versio sisältää huomattavasti suorasanaisemman poliittisen ohjelman Euroopan tulevaisuuden muokkaamiseksi ja EU:n vaikutusvallan heikentämiseksi.

Laajennetun luonnoksen kerrotaan sisältävän jopa iskulauseen ”Make Europe Great Again” ja kehotuksen kohdistaa Yhdysvaltojen huomio hallituksiin, jotka ovat ideologisesti lähempänä Trumpin hallintoa.

Raportin mukaan luonnos nimeää neljä maata – Itävallan, Unkarin, Italian ja Puolan – valtioiksi, joiden kanssa Yhdysvaltojen tulisi ”lisätä yhteistyötä… tavoitteena vetää heidät pois Euroopan unionista”.

Lisäksi luonnos väitetysti suosittelee tukemaan eurooppalaisia puolueita, liikkeitä ja kulttuurisia toimijoita, jotka puolustavat kansallista suvereniteettia ja perinteisiä eurooppalaisia elämäntapoja – kunhan ne pysyvät Yhdysvalloille myönteisinä.

Virallinen NSS ei sisällä mitään tästä

Valkoisen talon julkaisema virallinen strategia keskittyy täysin toisenlaisiin teemoihin: strategiseen vakauteen Venäjän kanssa, Euroopan itseluottamuksen palauttamiseen ja demokratian sekä sananvapauden tukemiseen.

Asiakirja korostaa, että Euroopan Venäjä-suhteet vaativat Yhdysvalloilta merkittävää diplomaattista panostusta, jotta Euraasian alueelle voidaan palauttaa vakaus ja vähentää konfliktin riskiä eurooppalaisten valtioiden ja Venäjän välillä.

Strategiassa vaaditaan myös nopeaa vihollisuuksien lopettamista Ukrainassa, jotta eskalaatio voidaan estää ja Ukrainan valtiollinen elinkelpoisuus turvata.

Valkoinen talo vastaa: ”Vaihtoehtoista versiota ei ole olemassa”

Defense Onen raportti sai Valkoisen talon reagoimaan välittömästi. Tiedottaja Anna Kelly kiisti jyrkästi, että mitään pidempää tai salaista versiota olisi olemassa.

”Presidentti Trump on läpinäkyvä ja on allekirjoittanut yhden NSS:n, joka ohjeistaa hallitusta toteuttamaan hänen määrittelemiään periaatteita ja prioriteetteja”, Kelly totesi.

Hän syytti vuodoista henkilöitä, jotka ”ovat kaukana presidentistä” ja jotka hänen mukaansa eivät tiedä, mistä puhuvat.

Kellyn lausunto kuitenkin vihjaa epäsuorasti, että erilaisia luonnoksia on saattanut olla olemassa – mutta niitä ei ole hyväksytty tai sisällytetty lopulliseen asiakirjaan.

Eurooppalaiset itsenäisyystaistelijat suhtautuvat myötämielisesti

Puolalainen kansanedustaja ja Konfederaatio-puolueen johtaja Krzysztof Bosak kommentoi strategiaraporttia American Conservative -sivustolle. Hän totesi olevansa täysin samaa mieltä varapresidentti JD Vancen Münchenin turvallisuuskonferenssissa pitämän puheen kanssa ja näki Yhdysvaltojen mahdollisen ”shokin” Euroopalle jopa tarpeellisena.

Bosakin mukaan Länsi-Euroopassa ei ole todellista poliittista keskustelua, ja poliittisesti epäkorrektien näkemysten esittäminen voi johtaa jopa vankeuteen esimerkiksi Britanniassa tai Saksassa.

La Repubblica: Yhdysvallat käyttäisi neljää EU-maata ”välineinä”

Myös italialainen La Repubblica tarttui Defense Onen väitteisiin. Lehden mukaan julkaisematon luonnos esittää, että Yhdysvallat käyttäisi Italiaa, Itävaltaa, Unkaria ja Puolaa ”instrumentteina EU:n hajottamiseksi” ja liittäisi ne laajempaan ideologiseen blokkiin.

Luonnoksen kerrotaan kuvaavan Euroopan maahanmuuttopolitiikkaa ”sivilisaation hävittämisen työkaluna” ja suosittelevan yhteistyötä eurooppalaisten toimijoiden kanssa, jotka tavoittelevat suvereniteettia ja perinteisten elämäntapojen palauttamista.

CPAC laajentaa vaikutustaan Euroopassa

La Repubblica nostaa esiin myös CPACin puheenjohtajan Matt Schlappin, joka on ilmaissut halunsa järjestää suuren CPAC-tapahtuman Italiassa suverenistisen agendan edistämiseksi. Vaikka italialaiset hallituslähteet suhtautuvat varauksella, Schlapp vakuuttaa: ”Me saamme sen tehtyä”.

CPAC on jo vakiinnuttanut jalansijansa Euroopassa, erityisesti Unkarissa, jossa sen Budapestin vuosikokous kerää merkittäviä poliittisia toimijoita sekä Euroopasta että Yhdysvalloista.

Lähde: Remix News

