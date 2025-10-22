Raportti: ”Valkoisen ja vaaleahiuksisen lapsen on kuoltava” – 12-vuotiaan Lolan raiskaus ja murha saattaa liittyä okkulttiseen rituaaliin

Ranskaa järisyttävä oikeudenkäynti paljastaa synkkiä yksityiskohtia Lola Daviet’n murhasta. Syytetty algerialainen nainen oli etsinyt ohjeita ihmisuhraukseen ja kerännyt uhrin verta rituaalitarkoituksiin.

Vuonna 2022 Pariisissa tapahtunut 12-vuotiaan Lola Daviet’n järkyttävä murha on saanut uusia, synkkiä ulottuvuuksia. Algerialaistaustainen Dahbia Benkired on nyt oikeudessa vastaamassa syytteisiin raiskauksesta ja murhasta, ja tutkinnassa on noussut esiin viitteitä okkulttisista motiiveista.

Toimittaja Amaury Bucco raportoi oikeudenkäynnistä Valeurs-lehdelle ja kertoo, että tutkijat ovat löytäneet useita seikkoja, jotka viittaavat noituuteen. Eräs todistaja kertoi, että Benkired oli osallistunut keskusteluun kuolemasta ja numerosta nolla, ja maininnut algerialaisen perinteen, jossa aarteen löytämiseksi tarvitaan rituaali.

”Tämän perinteen mukaan ”valkoinen ja vaaleahiuksinen lapsi on tapettava ja hänen päänsä leikattava irti, jotta veren virtaussuunnasta voidaan päätellä aarteen sijainti”, Bucco kirjoittaa. Lisäksi Benkiredin kerrotaan keränneen Lolan verta pulloon ja juoneen sitä. Hän oli myös etsinyt puhelimellaan ohjeita ihmisuhrauksen suorittamiseen.

Lolan käsistä ja jaloista löytyneet numerot 1 ja 0 vahvistavat epäilyksiä rituaalisesta motiivista. Vaikka teoriaa ei ole virallisesti vahvistettu, Lola täytti rituaaliin liitetyt piirteet: hän oli vaaleahiuksinen ja sinisilmäinen.

Zuhri-lapsi (tai zouhri) on Pohjois-Afrikan kansanperinteessä erityinen lapsi, jonka uskotaan olevan ihmisen ja djinnin – islamilaisessa mytologiassa esiintyvän henkimaailman olennon – hybridi. Näillä lapsilla väitetään olevan yliluonnollisia kykyjä, jotka tekevät heistä erityisen haluttuja okkulttisissa rituaaleissa, erityisesti vanhojen aarteiden etsimisessä. Uskomuksen mukaan djinnit suojelevat muinaisiin aikoihin kätkettyjä rikkauksia, ja vain Zuhri-lapsen veri voi paljastaa niiden sijainnin tai lepyttää henkien vihaa.

Vaikka nämä uskomukset ovat monin paikoin hiipuneet, ne elävät edelleen joissain yhteisöissä, ja ovat johtaneet vakaviin rikoksiin. Marokossa ja Algeriassa on raportoitu tapauksia, joissa Zuhri-lapsia on kidnapattu, pahoinpidelty tai jopa surmattu rituaalitarkoituksiin. Heitä on käytetty ”elävänä kompassina” aarteenetsinnässä – ja pahimmillaan uhrattu, jotta djinnit eivät kostaisi.

Oikeudenkäynnissä esitettiin videomateriaalia, jossa Benkired kantaa Lolan ruumista matkalaukussa pariisilaisessa baarissa. Hänen taustansa on hämärän peitossa: vanhemmat ovat kuolleet, sisaret eivät puhu tutkijoille, ja lapsuudessa hänet altistettiin seksuaaliselle hyväksikäytölle.

Benkiredin elämäntarina on ristiriitainen. Hän syntyi Algeriassa, mutta muutti teini-ikäisenä Ranskaan. Vaikka hän sai tutkintotodistuksen, elämä ajautui raiteiltaan vanhempien kuoleman jälkeen. Hän menetti asuntonsa, henkilöllisyyspaperinsa ja ryhtyi käyttämään kannabista sekä harjoittamaan prostituutiota.

Poliisi ei vieläkään tiedä varmaa motiivia, mutta Lola joutui riisumaan, hänet raiskattiin anaalisesti ja vaginaalisesti, ja hänen ruumiistaan löytyi lukuisia pistohaavoja. Hänet tukahdutettiin mustalla teipillä, ja kuoli hitaasti käytävässä, kun Benkired joi kahvia.

Vaikka Benkired ei löytänyt aarretta, Daviet’n perhe menetti korvaamattoman aarteen. Lolan isä Johan menehtyi surun murtamana vuonna 2024, vain 49-vuotiaana.

Lähde: Remix News

Lue lisää aiheesta: