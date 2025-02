Räppäri Kanye West peruutti anteeksipyyntönsä juutalaisille ja mainosti hakaristi-paitoja – Elon Musk sulki hänen tilinsä

Afroamerikkalainen räppäri Kanye West julkaisi antisemitistisen purkauksen 32 miljoonan seuraajansa edessä X:ssä – ja nyt hänen koko tilinsä on suljettu alustan omistajan Elon Muskin toimesta. Tämä tapahtui sen jälkeen, kun West muun muassa väitti, että ”juutalaiset vihaavat valkoisia ihmisiä”.

Joulukuussa 2023 Kanye West joutui julkaisemaan julkisen anteeksipyynnön hepreaksi, koska hän oli kirjoittanut antisemitistisiä viestejä. Siitä lähtien hän on pysynyt hiljaa kyseisellä rintamalla.

Westin kerrotaan saaneen X-tilinsä takaisin Elon Muskilta vastineeksi siitä, että hän on luvannut olla koskaan enää kritisoimatta juutalaisia.

Mutta viime viikon lopussa maailmanluokan tähti alkoi yhtäkkiä jälleen julkaista X:ssä viestejä juutalaisia vastaan – ja perui aikaisemman anteeksipyyntönsä.

Viesteissään West kirjoitti muun muassa siitä, että juutalaiset hallitsevat musiikkialaa, käyttävät mustia artisteja hyväkseen ja käyttävät heitä pelinappuloina kulttuurisodassaan valkoisia ihmisiä vastaan. Hän totesi muun muassa, että juutalaiset ”vihaavat valkoisia ihmisiä” sen vuoksi, mitä Saksassa tapahtui toisen maailmansodan aikana.

West myös ilmoitti, ettei ota palvelukseensa ”lihavia” tai ”rumia” ihmisiä.

Hän sanoi myös, että ”lihavat ämmät ovat seksuaalirikollisia, koska he saavat minut tuntemaan raiskatuksi”.

Kuva: kuvakaappaus Youtube.

Eräässä twiitissä hän julisti: ”I AM A NAZI” ja toisessa ”I LOVE HITLER NOW WHAT BITC**S.

”Kiitos ja rakkautta kaikille räppärikollegoilleni. Kiitos ja rakkautta kaikille mustille naisille. Kiitos ja rakkautta kaikille homoille.”

”Kiitos ja rakkautta kaikille juutalaisille. Kiitos ja rakkautta kaikille homojuutalaisille räppäreille. Kiitos kaikille rikkinäisille n**********. Kiitos internetin trolleille.”

”Kiitos kaikille neurotyypillisille tyypeille. Ja erityinen kiitos Elonille. Oikeastaan rakastan kaikkia (erityisesti lihavia NAISIA).”

”Kiitos kaikille, jotka osallistuivat tähän sosiaaliseen kokeeseen”, ilmoitti West julkaistuaan pitkän sarjan viestejä, joissa hän väitti kuvaavansa, mitä hän todella tuntee.

Viestiketjunsa lopussa hän sanoi: ”Voitin … Twiittasin melkein kaiken, miltä minusta tuntui 12 tunnin ajan, ja minulla on edelleen Twitter (X). Ja mikä tärkeintä, miljardini”.

West mainosti hakaristi-paitaa

Vain muutama tunti ”antisemitistisen purkauksen” jälkeen West mainosti t-paitoja, joissa on hakaristi.

Postaus ilmestyi hänen X-tilillään, ja hän kuvaili sitä ”tähän mennessä suurimmaksi performanssitaideteokseksi”.

Postaus keräsi lähes 34 000 tykkäystä.

Kanye Westin X-tilillä mainostettu t-paita. Kuva: X @KanyeWest

”Viestejä on katsonut enemmän ihmisiä kuin planeetalla on juutalaisia”

Antisemitismin vastaisen kampanjan tiedottaja sanoi: ”Jälleen kerran Ye on lähtenyt antisemitistiselle laukalle verkossa. Ei voisi olla selvempää, että hän on täysin katumaton, ylpeä antisemitisti.”

”Näitä viestejä on katsonut enemmän ihmisiä kuin planeetalla on juutalaisia.”

”On ilmeistä, että Ye ei ole oppinut läksyään ensimmäisellä kerralla, kun Adidas lopetti yhteistyönsä hänen kanssaan kehotuksemme jälkeen.”

”Ennennäkemättömän antisemitismin aikana tätä kiihotusta ei voi erehtyä pitämään muuna kuin juuri sellaisena kuin se on. Kehotamme Elon Muskia poistamaan hänet X:stä”, antisemitismin vastaisen kampanjan tiedottaja vaati lopuksi.

Elon Musk sulki Kanye Westin tilin

Vaikka West kritisoi monia eri ryhmiä – mukaan lukien valkoisia ja mustia ihmisiä – vain hänen juutalaisista kirjoituksistaan sensuroitiin Elon Muskin ja X:n toimesta. Julkaisut varustettiin varoitustekstillä, eikä niitä voinut jakaa, tykätä tai levittää muulla tavoin.

Nyt Musk on mennyt askeleen pidemmälle ja sulkenut kokonaan Westin tilin.

”Koska hän on julkaissut tällaisia asioita, hänen tilinsä luokitellaan nyt NSFW:ksi”, kirjoittaa Musk eräässä viestissään. Tämä lyhenne tarkoittaa ”not safe for work”, eli että materiaali ei sovellu katsottavaksi työpaikalla. Viesti tuli sen jälkeen, kun West oli myös julkaissut pornografista materiaalia syötteessään.

Kanye Westin uusi lausunto juutalaisista tuli epäonniseen aikaan, kun presidentti Donald Trump, jonka West tuntee henkilökohtaisesti, on juuri nyt valmistautumassa tyhjentämään koko Gazan kaistan kahden miljoonan asukkaan Israelin väestön hyväksi ja on käynnistänyt kampanjan antisemitismiä ja Israelin kritiikkiä vastaan Yhdysvalloissa. Elon Musk ilmoitti ostaneensa X:n (entinen Twitter) sananvapauden toteuttamiseksi, mutta vuodenvaihteen jälkeen suuri määrä merkittäviä antisemitistisiä tilejä on suljettu tai rajoitettu.

West on aiemmin tehnyt useita antisemitistisiä huomautuksia, muun muassa ylistänyt Adolf Hitleriä keskustelussa yhdysvaltalaisen radiojuontaja Alex Jonesin kanssa vuonna 2022. Samana vuonna Adidas katkaisi yhteistyönsä Westin kanssa.

Yhdysvaltalaisen TMZ:n vuonna 2023 haltuunsa saamalla videolla Westin nähtiin myös antavan useita lausuntoja, joissa viitattiin muun muassa juutalaisiin ja sionisteihin.

Huomautusten jälkeen hän julkaisi tuolloin Instagramissa hepreankielisen anteeksipyynnön, jossa luki: ”Pyydän vilpittömästi anteeksi juutalaisyhteisöltä sanojeni tai tekojeni aiheuttamaa tahatonta purkausta. Tarkoitukseni ei ollut loukata tai halventaa, ja pahoittelen syvästi kaikkea mahdollisesti aiheuttamaani mielipahaa.”

Hän lisäsi: ”Anteeksiantonne on minulle tärkeää, ja olen sitoutunut tekemään parannuksen ja edistämään yhtenäisyyttä.”

Vuonna 2023 Westin entinen liikekumppani Alex Klein sanoi myös, että West käytti BBC Two-dokumentissa ”loukkaavia lauseita” hänen juutalaisuudestaan.

Räppäri sai aiemmin lokakuussa 2022 kahdeksan kuukauden käyttökiellon X:ltä (tuolloin nimellä Twitter), sen jälkeen kun hän oli julkaissut sarjan epäsäännöllisiä twiittejä, joissa näytti näkyvän hakaristiä ja juutalaistähteä yhdistävä symboli.

Lähde: LBC, Fria Tider

