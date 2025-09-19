Raskaana ollut ranskalaisnainen murhattiin lastensa edessä – uskonnollinen moniavioinen kolmiodraama johti kuolemaan

31-vuotias ranskalaisnainen kuoli brutaalin pahoinpitelyn seurauksena, epäiltyinä hänen aviomiehensä ja tämän toinen vaimo. Taustalla moniavioinen liitto, uskonnollinen manipulointi ja perheen hajoaminen.

Orléansissa käynnissä oleva oikeudenkäynti nostaa esiin moniavioisuuden, uskonnollisen vallankäytön ja perheväkivallan teemat. Syytettyinä ovat senegalilainen mies ja hänen ”toinen” vaimonsa, jotka vastaavat ”ensimmäisen” vaimon, 31-vuotiaan ranskalaisen Clothilde Ban murhasta.

Clothilde Ba menehtyi elokuussa 2022 Montargisin sairaalassa saatuaan useita iskuja kasvoihin ja päähän. Hän oli raskaana, eikä hänen syntymättömän tyttärensä henkeä voitu pelastaa. Syytetyt, 38-vuotias ex-aviomies Sileye Ba ja 34-vuotias Dieynaba Kande, hänen ”toinen” vaimonsa, kiistävät vastuunsa ja syyttävät toisiaan kohtalokkaista iskuista, kertoo Le Parisien.

Tarina sai alkunsa rakkaussuhteesta. Clothilde oli ateistinen viestinnän opiskelija, ja hn tapasi Sileyen – kameramiehen – opiskeluharjoittelussa Dakarissa vuonna 2015. He avioituivat salaa, mutta palattuaan Ranskaan Clothilden isä, Didier Ghiti, huomasi tyttärensä muuttuneen.

”Kun hän palasi Senegalista miehen kanssa, josta tuli hänen aviomiehensä, asuimme saman katon alla. Huomasin, ettei hän ollut enää se Clothilde, jonka tunsin,” isä kertoo.

Sileye Ba kuuluu Baye Fall -liikkeeseen, islamin haaraan, joka korostaa tiukkoja sukupuolirooleja. Clothilden isän mukaan ”tyttäreni etsi hengellisyyttä, ja tämä mies tarjosi hänelle vastauksia. Siitä vaikutus alkoi.”

Koska kumpikaan ei ollut töissä, Didier Ghiti elätti heitä, kunnes tilanne kävi sietämättömäksi ja hän lopulta ajoi parin ulos kodistaan.

Pariskunta, jolla oli tuolloin yksi lapsi, päätyi turvakotiin ja sai myöhemmin asunnon Montargisista. Vuonna 2018 Sileyen ”toinen” vaimo Dieynaba liittyi perheeseen au pair -sopimuksen varjolla, esittäen serkkua. Näin syntyi neljä vuotta kestänyt ”outo kolmiodraama”.

Naapurit havaitsivat, että Dieynaba valvoi Clothilden liikkeitä. Clothilde pukeutui nyt hunnutettuna ja oli katkaissut yhteyden perheeseensä ja ystäviinsä. Hän sai toisen ja kolmannen lapsensa vuosina 2019 ja 2020.

Anoppi kääntyi myös muslimiksi ja teki myöhemmin itsemurhan

Perheen toimeentulo perustui sosiaalitukeen ja Clothilden äidin, Sylvie Ghitin, apuun. Sylvie, joka sairasti skitsofreniaa, muutti heidän luokseen jätettyään aviomiehensä. Myös Sylvie kääntyi islamiin ja alkoi palvoa vävyänsä Sileyetä, kutsuen tätä ”babaksi” eli ”oppaakseen”.

Didier Ghiti teki rikosilmoituksen Sileyen väkivaltaisesta käytöksestä. Sylvien ihailu muuttui pian pettymykseksi, kun hän joutui avuttomana todistamaan tyttärensä henkistä ja fyysistä alistamista.

Sylvie tallensi tapahtumia puhelimeensa. Sileye syytti Clothildea uskottomuudesta ja käytti sitä tekosyynä asentaakseen valvontakamerat kotiin.

Kontrolli kävi niin äärimmäiseksi, että Sylvie lähti loppuvuodesta 2021. Hän asui kuukausia autossaan, erossa tyttärestään ja lapsenlapsistaan. Toukokuussa 2022 Sylvie teki itsemurhan. Ennen kuolemaansa hän kirjoitti vävylleen: ”Sinun Jumalasi on tuhonnut minut – ja sinut myös.”

Keväällä 2022 sosiaaliviranomaiset saivat huolestuttavia viestejä perheen tilanteesta. Arviointi aloitettiin, mutta Clothilde ”hymyili, selitti kaiken olevan kunnossa ja vältti jatkotapaamiset.”

Hän keksi valheellisen tarinan pahoinpitelylle selittääkseen mustelman silmässään, eikä koskaan syyttänyt miestään tai Dieynabaa.

Ruumiinavaus kuitenkin paljasti laajoja vammoja ja mustelmia ympäri Clothilden kehoa, myös sukuelinten alueella. Asianajaja Pauline Rongier, joka edustaa useita asianomistajia, totesi: ”Tämän oikeudenkäynnin on myös tehtävä näkyväksi Clothilden kokemat nöyryytykset ja kaltoinkohtelu.”

Oikeus selvittää nyt, kumpi epäilyistä – Sileye vai Dieynaba – kantaa vastuun elokuun 2.–3. päivän 2022 murhayöstä.

Lähde: Remix News

