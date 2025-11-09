Rattijuoppo törmäsi poliisiautoon Oulussa

Oulun poliisille tuli lauantaina puoli yhdeksän aikaan illalla ilmoitus päihtyneen oloisesta henkilöauton kuljettajasta Oulun Kiimingissä.

Tehtävälle matkalla ollut poliisipartio havaitsi kyseisen auton Kiimingissä huoltoaseman pysäköintialueella. Kuljettaja lähti poliisipartion nähdessään ajamaan pois pysäköintialueelta, ja törmäsi poistuessaan poliisiauton kylkeen.

Törmäyksen jälkeen kuljettaja poistui autollaan paikalta, ja lähti ajamaan Kuusamontietä kohti Oulua. Partio lähti seuraamaan autoa. Kuusamontiellä hän ajoi päin punaista liikennevaloa, ja ohitti sen jälkeen vielä linja-auton vastaantulevasta liikenteestä piittaamatta.

Kuljettaja pysäytti autonsa tien laitaan pian linja-auton ohittamisen jälkeen, ja hänet otettiin kiinni poliisin toimesta. Kuljettaja vastusti kiinniottoa, ja hänet jouduttiin ottamaan väkisin ulos autosta.

Kuljettaja puhalsi alkometriin törkeän rattijuopumuksen rajan ylittävän lukeman. Hänen epäillään olleen myös huumausaineen vaikutuksen alaisena. Hänellä ei myöskään ollut voimassaolevaa ajo-oikeutta.

Kuljettajaa epäillään tässä vaiheessa törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, törkeästä rattijuopumuksesta alkoholin ja huumausaineen vaikutuksen alaisena, huumausaineen käyttörikoksesta ja kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta. Hänet tuotiin kiinniotettuna poliisin tiloihin.

Kuljettajalle tai poliiseille ei tullut vammoja törmäyksen johdosta.