Real Madridin entinen pelaaja ja Saksan maajoukkuemies Mesut Özil esitteli tatuointiaan ”Harmaista Susista”

Real Madridin entinen pelaaja ja Saksan maajoukkuemies Mesut Özil esitteli ”Harmaat Sudet” -tatuointiaan. Tämä islamistijärjestö on kielletty Ranskassa ja Euroopan parlamentti haluaa lisätä sen terroristilistalle.

Mesut Özil (34) otti kuvan luennoimassa olleen henkilökohtaisen valmentajansa Alper Aksaçin kanssa. Oletettavasti tarkoituksenaan näyttää maailmalle moitteeton kuntonsa, entinen Arsenalin ja Real Madridin keskikenttäpelaaja treenaa vatsalihaksiaan kuntosalilla.

Kuvassa, jonka Aksaç julkaisi Instagramissa, näkyy kuitenkin selvästi pieni harmaa susi tatuoituna entisen saksalaismaajoukkueen pelaajan rintaan. Tämä kolme sirppiä ja ulvova susi ovat turkkilaisen poliittisen äärijärjestön ”Harmaiden Susien” symboli.

Näytä tämä julkaisu Instagramissa Henkilön Alper Aksaç (@alperaksac7) jakama julkaisu

Kolmen puolikuun -lippua (”Üç Hilal”) käytettiin ottomaanien valtakunnassa taistelulippuna, ja se on nykyään turkkilaisen äärioikeistolaisen puolueen MHP:n eli Milliyetçi Hareket Partisin (Kansallismielinen toimintapuolueen) logo. Ideologia vaihtelee ”äärioikeistolaisuudesta kansallismieliseen rasismiin ja antisemitismistä islamismiin”.

Mesut Özil, jolla on 26,9 miljoonaa seuraajaa Instagramissa, on presidentti Recep Tayyip Erdoğanin suosituin kannattaja, ja MHP on Turkin presidentin läheinen liittolainen.

Lähde: Mundo Deportivo, FDS