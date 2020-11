Reserviläisliittoon tulvii uusia jäseniä – ”Hurja määrä kertoo suomalaisten vahvasta maanpuolustustahdosta”

Reserviläisliiton jäsenkasvu on tänä vuonna kiihtynyt edelleen. Jäsenyyttä hakeneiden määrä on yli 22 prosenttia viimevuotista korkeammalla tasolla. Kuluvan vuoden lopulla liittyneiden kokonaismäärän ennustetaan nousevan peräti 3100 henkilöön.

Suomen suurimman maanpuolustusjärjestön, Reserviläisliiton varapuheenjohtaja Terhi Hakola iloitsee tilanteesta.

– Reserviläisliittoon liittyneiden hurja määrä kertoo suomalaisten vahvasta maanpuolustustahdosta, mutta myös siitä, että liiton moderni viestintä toimii. Parhaillaankin meillä on käynnissä massiivinen some-kampanja, jolla tavoitamme yli 1,1 miljoonaa suomalaista.

Reserviläisliiton kokonaisjäsenmäärä on nyt 38 229 henkilöä, mikä on kaikkien aikojen korkein taso. Vuoden lopulla jäsenmäärän ennustetaan nousevan yli 38 500 henkilön tasolle. Hakola muistuttaa, että liiton jäsenmäärä on noussut käytännössä yhtäjaksoisesti jo yli kahden vuosikymmenen ajan.

– Reserviläisliiton vahva ja pitkäaikainen jäsenkasvu todistaa jälleen kerran todeksi sen, että maanpuolustus on Suomessa koko kansan asia. Puolustusta halutaan olla tukemassa ikään, sukupuoleen ja sotilasarvoon katsomatta. Reserviläisliitto tarjoaa siihen kaikille suomalaisille kanavan.

Yli puolet kuluvana syksynä jäsenyyttä hakeneista on ollut alle 40-vuotiaita. Naisia liittyneistä on ollut 14 prosenttia. Varusmiespalveluksen tai naisten vapaaehtoisen asepalveluksen heistä on suorittanut 86 prosenttia. Miehistöön kuuluvia on ollut noin 49 prosenttia, aliupseereita noin 45 prosenttia ja upseereita hieman vajaat kuusi prosenttia.

Reserviläisliitto on perustettu vuonna 1955 ja organisaatioon kuuluu 18 maakunnallista piiriä ja 326 paikallista jäsenyhdistystä.

Reserviläisliiton tehtävänä on ylläpitää ja kehittää kansalaisten maanpuolustustahtoa sekä reserviläisten ns. kenttäkelpoisuutta. Yleisimpiä toimintamuotoja ovat ammunta, maastotoiminta, liikunta ja urheilu, erilainen koulutus sekä maanpuolustustahdon ylläpitämiseen tähtäävä työ. Myös veteraanityö ja -tuki on laajaa.