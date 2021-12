Rikokset lisääntyivät viidenneksellä viime vuonna

Vuonna 2020 rikokset lisääntyivät selvästi edellisvuodesta. Henkirikosten määrä on lisääntynyt merkittävästi vuoden takaisesta, ja niissä korostuu yksityiset tilat yleisten tilojen kustannuksella. Myös viranomaisten tietoon tulleet seksuaalirikokset ovat lisääntyneet, ilmenee Helsingin yliopiston selvityksestä.

Vuonna 2020 niin sanotut rikoslakirikokset lisääntyivät noin 19 prosentilla edellisvuoteen verrattuna. Seksuaalirikokset lisääntyivät noin kaksi prosenttia, henkirikokset 14 prosenttia, huumausainerikokset 15 prosenttia, omaisuusrikokset 19 prosenttia ja liikennerikokset noin 20 prosenttia.

– Osittain rikoslakirikosten ja omaisuusrikosten nousun taustalla on Vastaamon tietovuototapaus, joka näkyy erityisesti kiristykseen ja yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämiseen liittyvien rikosten valtavana kasvuna, sanoo suunnittelija Ilari Kolttola Helsingin yliopiston Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutista.

Vuonna 2020 kirjattiin 95 kuolemaan johtanutta väkivaltarikosta. Pahoinpitelyrikosten määrä väheni vuoteen 2019 verrattuna sekä kyselylähteiden että viranomaisten tietoon tulleen rikollisuuden osalta. Pahoinpitelyrikokset ovat viime vuosina pysyneet lähes muuttumattomina. Pandemiavuosi 2020 näkyy kuitenkin erityisesti väkivaltakokemusten laskuna.

– Vuoden 2020 kansallisen rikosuhritutkimuksen mukaan kolme prosenttia aikuisista joutui vuoden aikana vammaan johtaneen väkivallan kohteeksi. Vähintään läimäisyn sisältävää väkivaltaa oli kokenut neljä prosenttia 15–74-vuotiaista. Laskua edelliseen vuoteen oli noin kaksi prosenttiyksikköä, Kolttola sanoo.

Raiskausrikosten määrä lisääntynyt olennaisesti

Vuodesta 2013 viranomaisten tietoon tulleiden raiskausten määrä on kasvanut 49 prosenttia. Erityisesti törkeiden tekomuotojen määrä on lisääntynyt huomattavasti. Noin kolmanneksessa raiskausrikoksista osapuolet ovat olleet toisilleen joko tuntemattomia tai satunnaistuttavuuksia. Tutkimustilastoinnin mukaan tyypillisin raiskaaja on 18-24 -vuotias keskimääräistä tasoa alemmassa sosiaaliekonomisessa asemassa oleva ulkomaalainen tai ulkomaalaistaustainen mies (ml. toisen polven maahanmuuttajat).

Lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset ovat lisääntyneet pitkällä aikavälillä olennaisesti.

Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö internetin välityksellä sekä lapsen houkutteleminen seksuaalisiin tarkoituksiin eli niin sanottu grooming ovat olleet laajamittaisemmin mahdollisia vasta 2000-luvun alun tienoilta, ja viimeksi mainittu lisättiin rikoslakiin vuonna 2011.

– Yhä nuorempien lasten tavoitettavuus internetin ja sosiaalisen median sovellusten kautta on lisännyt rikoksentekomahdollisuuksia lapsiin ja nuoriin kohdistuvassa seksuaalirikollisuudessa, Kolttola kertoo.

Omaisuusrikokset ja liikennerikokset lisääntyivät

Vuonna 2020 varkausrikokset nousivat lähes kymmenen prosenttia edellisvuodesta. Tämä on poikkeus pitkään jatkuneessa varkausrikosten laskutrendissä. Vuonna 2020 tehtiin 2 514 varkausrikosta 100 000 asukasta kohti.

Petosrikokset ovat viimeisen 10 vuoden aikana lisääntyneet olennaisesti. Tähän on vaikuttanut erityisesti internetin välityksellä tapahtuvan kaupan lisääntyminen. Viranomaisten kirjaamien petosrikosten määrä oli vuonna 2020 kymmenvuotiskauden korkein, yli 34 000 kappaletta.

– Myös kyselytutkimukset osoittavat petosten lisääntyneen. Vuonna 2020 noin viisi prosenttia väestöstä ilmoitti joutuneensa huijauksen kohteeksi ostaessaan tavaraa tai palvelua viimeisen vuoden aikana, Kolttola sanoo.

Liikennerikoksia kirjattiin vuonna 2020 yli 132 000 kappaletta. Kasvua vuoteen 2019 verrattuna oli peräti 20 prosenttia. Rikosmäärä palasikin vuotta 2015 edeltävälle tasolle. Liikennerikoksista noin 15 prosenttia oli rattijuopumuksia. Rattijuopumusten osalta huumetapausten määrä ja osuus on kasvanut selvästi. Rattijuopumusten lisäksi myös suuret ylinopeudet näyttävät koronapandemian aikana lisääntyneen.

Rikokset ja hälytystehtävät vähenivät kevään 2020 poikkeusolojen aikana

Poliisin tietoon tulleet rikokset ja hälytystehtävät vähenivät kevään 2020 poikkeusolojen aikana. Poikkeuksena olivat kuitenkin kotihälytykset, jotka tosin lisääntyivät huomattavasti jo hieman ennen kevään poikkeusolojen alkua. Poikkeusolojen aikana lisääntyivät erityisesti häiritsevästä metelistä johtuneet kotihälytykset, mutta myös häiriöksi olevista henkilöistä ja perheväkivallasta johtuneet kotihälytykset lisääntyivät.

– Kevään poikkeusolojen aikana laskivat erityisesti pahoinpitelyrikokset ja julkisella paikalla päihtyneiden henkilöiden tekemät rikokset.

Rikollisuustilanne 2020 -julkaisu antaa kokonaiskuvan suomalaisen rikollisuuden tasosta, rakenteesta ja kehityslinjoista. Julkaisussa pureudutaan eri rikoslajien ominaispiirteisiin ja ajankohtaisiin ilmiöihin hyödyntämällä viranomaislähteitä ja kyselytutkimuksia. Tarkastelun kohteena ovat keskeiset rikoslajit sekä ajankohtaiset rikollisuuteen liittyvät ilmiöt, kuten nuorisorikollisuus, ulkomaalaistaustaisten henkilöiden rikollisuus ja rikollisuus koronapandemia poikkeusolojen aikana.

Julkaisu:

Rikollisuustilanne 2020. Rikollisuuskehitys tilastojen ja tutkimusten valossa. Toim. Ilari Kolttola. Katsauksia 49/2021. Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti, Helsingin yliopisto. http://hdl.handle.net/10138/337259