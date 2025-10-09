Rikoksista tuomittu ”maahanmuuttajalapsi” pahoinpiteli ja raiskasi – yritti välttää kovemman rangaistuksen

Espanjan sosialistihallitus siirtää satoja “alaikäisiä” maahanmuuttajia mantereelle, vaikka ikätutkimukset ja rikosrekisterit kertovat toista.

Madridissa tapahtuneen raiskaustapauksen pääepäilty, marokkolainen mies, väitti olevansa 17-vuotias alaikäinen. Ikätutkimukset kuitenkin osoittivat hänen olevan todennäköisesti 23-vuotias, mikä siirtää tapauksen nuorisotuomioistuimesta aikuisten oikeuskäsittelyyn ja tuo mukanaan merkittävästi kovemmat rangaistusmahdollisuudet.

Hyökkäys tapahtui elokuun 29. päivä Hortalezan nuorisokeskuksen läheisyydessä, jossa epäilty asui yksin saapuneena alaikäisenä.

Poliisin ja lääkärien mukaan uhri pahoinpideltiin, riisuttiin ja raiskattiin. Epäilty, Mohamed Rifai, löydettiin piileskelemästä pensaikossa. Hän vastusti pidätystä väkivaltaisesti, uhkaili poliiseja ja jatkoi aggressiivista käytöstään myös säilössä, mikä johti lopulta rauhoittamiseen lääkkeillä.

Vaikka Rifai esitti olevansa 17-vuotias, oikeuslääketieteelliset tutkimukset – mukaan lukien hampaisiin, ranteisiin ja solisluihin perustuvat analyysit – osoittivat hänen olevan vähintään 19-vuotias, todennäköisesti 23 vuotta. Tuomioistuimen mukaan hän oli joka tapauksessa täysi-ikäinen rikoksen tapahtumahetkellä.

Aikuistuomioistuimessa Rifaita uhkaa jopa 15 vuoden vankeusrangaistus, kun taas nuorisotuomioistuimessa maksimirangaistus olisi ollut kahdeksan vuotta suljetussa laitoksessa.

Lisäksi paljastui, että Rifai on aiemmin tuomittu Espanjassa 14 muusta rikoksesta, mukaan lukien varkaudet, ryöstöt ja poliisin pahoinpitelyt.

Vox-puolueen johtaja Santiago Abascal syytti Espanjan valtapuolueita maahanmuuttopolitiikasta, joka hänen mukaansa vaarantaa kansalaisten turvallisuuden. Hän totesi sosiaalisessa mediassa: ”Se, että nämä ihmiset ovat Espanjassa, on kaikkien muiden puolueiden syytä – paitsi VOXin. He avaavat ovet, rikastuttavat toisia tuomalla heidät tänne, ja saavat espanjalaiset, kuten tämä nuori tyttö, kärsimään seurauksista.”

Tapauksen paljastuminen osui samaan viikkoon, jolloin Espanjan sosialistihallitus aloitti yli 600 marokkolaisen siirron Ceutan alueelta mantereelle. Monet heistä väittävät olevansa alaikäisiä, vaikka vain 41 lähes 30 000:sta alaikäiseksi ilmoittautuneesta on palautettu lähtömaahansa vuoden 2018 jälkeen.

Lähde: Remix News

