Rikolliset käyttävät uutta sukupuolen tunnistamista koskevaa lakia henkilöllisyyksien piilottamiseen ja rikosrekisterien häivyttämiseen

Mirko Guth on istunut useita vuosia vankilassa väkivaltarikoksista ja törkeästä ryöstöstä. Hän kuvaili sukupuolen tunnistamista koskevan lain käyttämistä menneisyytensä salaamiseen ”haistattamalla v*tut valtiolle”. Guth valitti, että hänellä oli ollut vaikeuksia pankkitilien avaamisessa ja puhelinliittymäsopimusten saamisessa, koska hänellä oli pitkä rekisteri vakavista rikoksista.

Itsemääräämisoikeutta koskevan lain tultua Saksassa voimaan 1. marraskuuta 2024 henkilöt saivat muuttaa laillisen sukupuolensa ja nimensä yksinkertaisella ilmoituksella maistraatissa. Uuteen lakiin sisältyi myös tietojen luovutuskielto, joka kieltää oikean sukupuolen ja entisen nimen luovuttamisen eteenpäin ilman suostumusta ja määrää ankarat rangaistukset niille, jotka ”väärin sukupuolittavat” tai ”kuolleeksi luokittelevat” laillisen henkilöllisyytensä muuttaneen henkilön.

”Tämä on pykälä, joka pyyhkii menneisyyteni pois”, Guth sanoi Die Weltille luovutuskiellosta. ”Olen konkurssissa enkä saa enää työsopimuksia. Jos minusta tulee nainen, minulla voi taas olla puhelinliittymä, Amazon-tili ja Netflix-tili.”

”Minua ei voi erehtyä pitämään naisena. Uskon, ettei minulla ole yhtään naisellista piirrettä”, kalju ja tatuointien peittämä Guth sanoi Die Weltille.

”Teen tämän epätoivosta.”

Guth kertoo saaneensa idean lain hyödyntämiseen naiselta, jonka kanssa hän oli työskennellyt nuorisotoimistossa. Vapauduttuaan vankilasta Guth oli yrittänyt tarjota palveluksiaan ”rikollisesta elämästä kuntoutuneena” nuorisojärjestölle nimeltä ”Gefangene helfen Jugendlichen e.V.” (Vangit auttavat nuoria-järjestö). Tämä entisistä vangeista koostuva yhdistys järjesti vankilavierailuja ja koulutusta sekä tarjosi väkivallan vastaista valistusta, jonka tarkoituksena oli ohjata riskiryhmään kuuluvia lapsia pois rikollisuuden polulta.

Valtio kuitenkin lopetti yhdistyksen taloudellisen tuen vuonna 2024, mikä sai Guthin masentumaan. Sen jälkeen hän pyrki vaihtamaan juridisen sukupuolensa ja nimensä.

Guth kertoo, että monet hänen rikosrekisterissä olevat ystävänsä pyrkivät samalla tavoin muuttamaan laillisen sukupuolensa ja nimensä lain nojalla. Mutta he eivät ainoastaan pyri pyyhkimään menneisyyttään pois, vaan he aikovat myös tunkeutua tahallaan naisten pesutiloihin ja pukuhuoneisiin toivoen, että heidät heitettäisiin ulos, jotta he voisivat nostaa kanteen syrjinnästä ja vaatia korvauksia.

Saksassa on ollut useita tapauksia, joissa ”transidentiteetin” omaavat miehet ovat vaatineet rahaa sen jälkeen, kun heiltä on evätty pääsy vain naisille tarkoitettuihin tiloihin. Muun muassa Baijerissa asuva Nicolas ”Laura” Holstein-niminen mies sai 1 000 euroa sen jälkeen, kun häneltä oli evätty pääsy vain naisille tarkoitetulle kuntosalille.

A women's gym in Bavaria has been ordered to pay a balding trans-identified male €1000 in compensation after refusing to allow him in the showers.

The Federal Commissioner for Anti-Discrimination ruled that Laura Holstein had suffered "personal injury."https://t.co/2XRmMRGjTC

— REDUXX (@ReduxxMag) May 30, 2024