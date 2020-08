Rikollisilla tiesulkuja Göteborgissa

Göteborgin poliisi on erittäin huolissaan rikollisjengien välienselvittelystä, johon on liittynyt lisääntynyttä ammuskelua eri puolilla kaupunkia. Viranomaiset ovat myös huolissaan rikollisryhmien viime viikolla pystyttämistä katusuluista kaupungin koilliskulmalla Angeredin suunnassa.

Jengitaistelusta ja omavaltaisesta julkisen järjestyksenpidon anastamisesta huolestunut Suur-Göteborgin poliisipäällikkö Erik Nord sanoo, että lisää väkivaltaisuuksia on odotettavissa. Poliisi on hälytystilassa ”punaisella” ja pyrkii selvittämään ampumavälikohtausten kytkeytymistä jengitaisteluun.

Ammuskelua on esiintynyt eritoten keskusta-alueen Backan ja lännemmän Biskopsgårdenin kaupunginosissa. Tiesulkuja on puolestaan pystytetty viime viikolla öiseen aikaan Hjällbon ja Hammarkullenin alueilla koillisessa, Angeredin suunnassa. Jengirikolliset ovat tarkastaneet autoja omin lupinensa. Poliisi ei toistaiseksi ole ehtinyt paikalle tiedon saatuaan ja jengiläiset ovat vetäytyneet paikalta. Joitakin epäiltyjä on kuitenkin pidätetty.

Melko pitkään kestäneen rauhallisemman jakson jälkeen leimahti jengien vihanpito 12. elokuuta huoltoasemalla. Kaupunginosapohjaisen, etenkin huumausainekauppaa käyvän Backan jengin jäsenet ampuivat Angeredin klaanin jäseniä. Ali Khanin Libanonista ja Syyriasta rantautuneen perheklaanin sanotaan kontrolloivan 50 000 asukkaan aluetta, jonne poliisikaan ei helposti laittaudu.

Norjalainen nettisivusto Document toteaa tapahtumien johdosta, kuinka jo pitkään on tiedetty ulkomaalaistaustaisten jengien ja klaanien hallitsevien kokonaisia kaupunginosia Ruotsissa. Kuitenkin tiesulkujen järjestäminen kertoo, kuinka valtion väkivaltamonopoli leijuu vapaassa pudotuksessa. Göteborgin poliisi pyrkii rauhoittelemaan väestöä mahdollisista tulitaisteluista; jengit taistelevat keskenään. Kuitenkin on aina olemassa vaara, että sivulliset joutuvat tulilinjalle tai ristituleen.

Lähteet Expressen, SR, Document.