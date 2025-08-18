Rikollisjengi murtautui lapsiperheen kotiin macheteilla aseistautuneina – perheen isää puukotettiin 11 kertaa

Perheen isä joutui silmäleikkaukseen sen jälkeen, kun häntä oli puukotettu 11 kertaa päähän, kasvoihin ja käsivarsiin Melbournessa tapahtuneen hirvittävän kotihyökkäyksen aikana, jonka seurauksena myös hänen iäkkäät vanhempansa loukkaantuivat.

Mies ja hänen vaimonsa heräsivät siihen, kun viisi macheteilla ja puukoilla varustettua tunkeilijaa murtautui heidän kotiinsa Oxford Streetillä Kew Eastissä sunnuntaina noin kello 4 aamulla. 39-vuotiaan miehen kimppuun hyökättiin väitetysti sen jälkeen, kun hän oli kohdannut heidät, poliisi kertoi.

Miehen vanhemmat tulivat hänen avukseen, ennen kuin heidänkin kimppuunsa hyökättiin, ja kun hänen vaimonsa tuli paikalle tarkistamaan miehensä vointia, hänet pakotettiin puukolla uhaten huoneeseen, jossa heidän pienet lapsensa nukkuivat.

39-vuotias mies sai murtuneen käden ja viiltohaavoja kasvoihinsa, ja toinen hänen silmistään oli leikattava, kun taas isovanhemmat on päästetty sairaalasta lääkäreiden arvioinnin jälkeen.

Neljän rikoksentekijöistä väitetään paenneen pariskunnan BMW:llä, kun taas viides poistui autolla, jolla jengi saapui paikalle.

Victorian poliisi pidätti kolme epäiltyä rikoksentekijää Deer Parkissa hetki sen jälkeen, kun he olivat hylänneet BMW:n. 17-vuotiasta miestä, 24-vuotiasta miestä ja 16-vuotiasta poikaa syytetään nyt seuraavista asioista

24-vuotiasta miestä ja kahta 17- ja 16-vuotiasta nuorukaista syytetään törkeästä kotiintunkeutumisesta, tahallisesta vakavan vamman aiheuttamisesta, tuottamuksellisesta vakavan vamman aiheuttamisesta, neljästä tuottamuksellisesta vamman aiheuttamisesta, laittomasta vapaudenriistosta, matkapuhelinten varastamisesta ja moottoriajoneuvon varastamisesta.

Kaikki vangittiin, ja 24-vuotias mies joutuu Melbournen käräjäoikeuteen 5. marraskuuta ja teini-ikäiset myöhemmin nuorisorikollisten oikeudessa.

7 Newsin saaman valvontakameran mukaan rikoksentekijät pakenevat poliiseja, jotka etsivät yhä kahta muuta miestä.

Henkilönkuvauksia tekijöistä poliisi ei jostain syystä ole julkaissut.

Machete-hyökkäyksien torjumiseksi otettiin käyttöön roskikset

Boroondaran rikosylikonstaapeli Leanne Trussler sanoi, että asuntomurtautujat ”eivät ole tottuneet siihen, että ihmiset tappelevat vastaan, ja tämä kodinomistaja tappeli hyökkääjiä vastaan”.

”En ole koskaan nähnyt mitään tällaista”, hän sanoi.

”Tämä on kauheaa, perhe, kaksi aikuista, kaksi 2- ja 3-vuotiasta lasta ja isovanhemmat nukkuvat kotona aamuyöllä kello 4. Talo on lukittu, heidän pitäisi olla turvassa, mutta sitten he ovat herätessään joutuneet tällaisen kohtelun kohteeksi”, sanoi Trussler.

”Kyseessä on heidän kotinsa, tai ”heidän linnansa”, kuten he sanovat. Heidän pitäisi olla turvassa, heidän kotiaan ei saisi halveksia, eikä heidän pitäisi joutua kohtaamaan vierailijoita siihen aikaan yöstä, jotka tekevät tällaista heidän perheelleen. En tiedä, miten itse reagoisin, jos kyseessä olisi oma perheeni.”

Hyökkäys on viimeisin väitetyistä tapauksista, joihin on liittynyt macheteja Victoriassa, vaikka pääministeri Jacinta Allan kielsi niiden myynnin ja asensi osavaltioon 40 machete-roskista, jotka maksoivat 13 miljoonaa dollaria.

Lähde: Noticer

