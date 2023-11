Rikollisjengit aseistavat laittomia maahanmuuttajia

Eurooppaan suuntautuvan laittoman maahanmuuton pysäyttäminen voi olla aiempaa vaikeampaa ja riskialttiimpaa, sillä järjestäytyneet rikollisjärjestöt ovat alkaneet varustaa maahanmuuttajia aseilla.

Serbian ja Unkarin rajalta tulee nyt raportteja, joiden mukaan Kosovon albaanimafia on alkanut toimittaa aseita suurelle määrälle laittomia hyvinvointisiirtolaisia, jotka yrittävät väkisin päästä Eurooppaan. Tiedot ovat peräisin Serbian viranomaisilta.

Serbian poliisi on havainnut, että siirtolaiset ovat yhä useammin aseistautuneita, kun se on puuttunut laajamittaisesti rajan yli tapahtuvaan laittomaan ihmiskauppaan. Aseiden alkuperää koskevat tutkimukset ovat paljastaneet, että useimmissa tapauksissa aseiden toimittaja on Kosovossa toimiva albanialainen mafia.

Serbian sisäministeri piti puheen

Serbian sisäministeri Bratislav Gasic vahvisti tiedot torstaina kansalle pitämässään puheessa. Hän sanoi, että rajapoliisi takavarikoi suuren määrän käsiaseita laittomien rajanylitysten pysäyttämisen yhteydessä.

Aseet on jäljitetty Pristinassa toimiviin järjestäytyneisiin rikollisryhmiin, jotka tienaavat rahaa helpottamalla laittomien siirtolaisten pääsyä rajan yli hyötyäkseen eurooppalaisesta hyvinvoinnista.

”He eivät ole maahanmuuttajia, vaan järjestäytyneitä rikollisjengejä, ja me taistelemme heitä vastaan”, Gasic sanoi.

Hän korosti, että Kosovon albaanimafia tukee näitä järjestäytyneitä ryhmiä paitsi toimittamalla niille aseita myös muilla tavoin, kuten kuljetuksilla ja tarvikkeilla.

Laittomien maahanmuuttajien vastaiset laajamittaiset ratsiat

Lokakuun lopulla satoja serbialaisia poliiseja mobilisoitiin ja lähetettiin vartioimaan Serbian ja Unkarin rajaa ja läheisiä asutuskeskuksia. Tämä tapahtui laittomien siirtolaisten eri ryhmittymien välisten aseellisten yhteenottojen jälkeen, joissa kuoli useita ihmisiä.

Seuraavien viikkojen aikana Serbian viranomaiset pidättivät lähes 5 000 laitonta siirtolaista Subotican, Zomborin, Nagykikindan ja Pirotin alueilla maan kaakkoisosassa. He takavarikoivat myös yhdeksän konekivääriä, viisi pistoolia, yli 1 600 asepatruunaa, satoja passeja ja pieniä määriä huumeita.

Operaation aikana pidätettiin kahdeksan ihmistä ihmiskaupasta ja 190 muuta henkilöä asetettiin syytteeseen muista rikoksista.

Miljoona tuli maahan vuoden 2015 siirtolaiskaaoksen aikana

Siirtolaiskriisin huipulla vuonna 2015 noin miljoona laitonta siirtolaista saapui Eurooppaan niin sanottua Länsi-Balkanin reittiä, johon Serbia kuuluu. Virallisten lukujen mukaan suosituin laittoman maahanmuuton reitti on edelleen Länsi-Balkanin kautta kulkeva maareitti.

Koska Serbian viranomaiset eivät karkota kiinni otettuja vaan ainoastaan kuljettavat heidät takaisin pohjoisrajalta etelärajalle, monet laittomat siirtolaiset ovat jälleen liikkeellä ja pääsevät muutamassa päivässä Unkarin rajalle, jonka kautta he yrittävät jälleen päästä EU:hun.

Lähde: Remix, Samnytt