Rikollisliiga järjesteli laitonta maahanmuuttoa Ghanasta Italiaan – ”Ensisijainen tehtävä on hakea turvapaikkaa”

Italian viranomaiset ovat paljastaneet laittomaan maahanmuuttoon Ghanasta Italiaan keskittyneen verkoston. Yksi tutkinnan kohteena olevista on ghanalainen viranomainen, joka toimitti siirtolaisille käsikirjan, jossa kerrottiin kuinka päästä läpi rajatarkastuksista.

Italain poliisi Bolognassa yhteistyössä poliisin rajavartioyksikön kanssa on paljastanut länsiafrikkalaiseen Ghanaan kytköksissä oleva liigan, joka on järjestellyt väärennettyjen asiakirjojen avulla maahanmuuttoa Italiaan ja muihin maihin.

Tiistaina 30. kesäkuuta poliisi pidätti Bolognassa kolme ghanalaista, joita epäillään laittoman maahantulon järjestämisistä ja asiakirjaväärennöksistä.

Tutkinta aloitettiin viime vuoden heinäkuussa. Tuolloin ghanalaisnainen saapui liikennelennolla Marokosta Bolognaan. Naisen mukana oli kaksi alaikäistä, joiden matkustusasiakirjat osoittautuivat väärennetyiksi.

Italian viranomaisten mukaan verkostoa on johtanut ghanalainen valtion virkailija, joka on toimittanut siirtolaisille käsikirjan kuinka toimia, jos siirtolainen pysäytetään rajalla. Käsikirjan mukaan ensisijainen tehtävä on hakea poliittista turvapaikkaa.

Virkailija myös järjesti 100 euroa vastaan italiankielen kursseja, jotta rajatarkastusten läpäiseminen olisi helpompaa.

Virkailija on todennäköisesti johtanut liigaa ja juuri hän on laatinut väärennetyt passit ja muut asiakirjat ghanalaisille, erityisesti naisille.

Syytteiden nostaminen miestä vastaan etenee kansainvälisten kanavien välityksellä.

Lähde il Resto del Carlino.