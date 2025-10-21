Rikollisuus räjähtää käsiin: Alankomaat ohitti Ruotsin pommi-iskujen määrässä

Rikollisten pommi-iskut ovat arkipäivää Alankomaissa. Vuonna 2024 maa ohitti Ruotsin sekä määrässä että väkilukuun suhteutettuna.
Vuonna 2024 Alankomaissa kirjattiin peräti 1 543 rikollisten tekemää pommi-iskua kun Ruotsissa vastaava luku oli 317. Tämä merkitsee 71 prosentin kasvua edellisvuoteen verrattuna Alankomaissa – ja myös väkilukuun suhteutettuna maa ohitti Ruotsin.
”Ilmiö näyttää muodostuvan eräänlaiseksi sosiaaliseksi trendiksi: ihmiset ratkaisevat riitojaan hyökkäyksillä”, kommentoi poliisin tiedottaja Nabil Ou-Aissa TV4 Nyheterna -kanavalle.
Amsterdamissa, erityisesti Nieuw-Westin kaupunginosassa, useat liikkeet ovat joutuneet pommi-iskujen kohteiksi. Eräs katu on kärsinyt kolmesta räjähdyksestä vain muutaman viikon sisällä. Usein käytetään Saksasta laillisesti ostettuja ilotulitteita, jotka muokataan tehokkaiksi räjähteiksi.
Poliisin mukaan tekijöinä on usein nuoria – jopa lapsia – jotka saavat muutamia satoja euroja, eivätkä ymmärrä tekojensa seurauksia. Vuoden 2025 aikana räjähdysten määrä on kääntynyt laskuun Alankomaissa, ja useita nuoria on pidätetty. Silti tilanne voi muuttua nopeasti.
”Esimerkiksi, jos kokaiinierä katoaa, näemme usein sen heijastuvan räjähdysten määrässä”, Ou-Aissa kertoo TV4:lle.
Lähde: Fria Tider