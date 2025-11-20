Rikosepäily: raumalaisnainen organisoi Suomeen huumeita lelupaketeissa

Lounais-Suomen poliisilaitoksen Satakunnan huumausainerikosten ja järjestäytyneen rikollisuuden tutkintaryhmä on selvittänyt yhdessä Tullin rikostorjunnan kanssa erittäin laajaa huumausaineiden maahantuontia syksystä 2024 lähtien.

Poliisi epäilee, että Thaimaasta toimitettiin postin välityksellä huomattavia määriä marihuanaa Raumalle ja muualle Suomeen. Kokonaisuuden esitutkinta käynnistyi syksyllä 2024.

Marihuanaa lähetettiin Thaimaasta paketeissa muiden esineiden, kuten lelujen, elintarvikkeiden ja työkalujen kanssa pakattuina. Poliisi epäilee, että pakettien lähetyksen ja maahantuonnin organisoi raumalainen, vuonna 1997 syntynyt nainen. Tarkastelun piirissä on ollut naisen toiminta vuodesta 2023 lähtien.

Nainen vietti Thaimaassa pitkiä aikoja vuodesta, myös esitutkinnan aikana.

– 28-vuotias nainen vangittiin poissaolevana Satakunnan käräjäoikeuden päätöksellä huhtikuussa 2025, ja hänet otettiin Suomen poliisin pyynnöstä kiinni Thaimaassa, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Kimmo Lindholm Lounais-Suomen poliisista.

Kokonaisuudessa yli 20 epäiltyä

Esitutkinnassa selvitetyn perusteella pääepäillyllä on Suomessa ollut apunaan Raumalla asuva henkilö, joka organisoi pakettien vastaanottoa ja tullausta sekä huumeiden varastointia ja jälleenmyyntiä.

Marihuanan maahantuonnin lisäksi nainen pyöritti myös mittavien amfetamiini- ja kokaiinimäärien maahantuontia Suomeen. Esitutkinnan perusteella vuosina 2023–2024 marihuanaa tuotiin maahan noin 100–150 kiloa, amfetamiinia noin 20 kiloa ja kokaiinia noin kilon verran.

– Tästä määrästä poliisi takavarikoi eri esitutkinnoissa eri puolilla Suomea alle kymmenen kiloa marihuanaa ja noin neljä kiloa amfetamiinia. Keskimääräisten katukauppahintojen perusteella katukauppaan päätyneiden huumausaineiden arvo on noin kolme miljoonaa euroa, Lindholm arvioi.

Epäilyjä myös törkeästä rahanpesusta

Esitutkintakokonaisuudessa on yhteensä yli 20 epäiltyä, joilla jokaisella on ollut keskeinen rooli rikoskokonaisuudessa. Suurin osa epäillyistä on Raumalta, muut muualta Suomesta.

– Lähes kaikkia esitutkintatoimien kohteena olleita epäillään törkeästä huumausainerikoksesta. Esitutkinnassa on myös selvinnyt, että huumausainekaupalla saatuja käteisvaroja on toimitettu välikäsien kautta ammattimaiselle rahanpesuorganisaatiolle, minkä vuoksi muutamia epäillään lisäksi törkeästä rahanpesusta, Lindholm sanoo.

Esitutkinta valmistunee lähiviikkojen aikana, ja kokonaisuus siirtyy syyteharkintaan vielä loppuvuoden aikana.