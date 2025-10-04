Rikoskonstaapeli epäiltynä seksuaalirikoksesta Helsingissä

Helsingin poliisilaitos sai kuluvan vuoden elokuussa valtakunnansyyttäjän toimiston poliisirikosyksiköstä tiedon, että poliisilaitoksella Ihmiskaupparikosten tutkintaryhmässä työskentelevää vanhempaa rikoskonstaapelia epäillään seksuaalirikoksesta ja virkarikoksesta.

Koska kyse on poliisimiehen epäillyksi tekemän rikoksen esitutkinnasta, tutkintaa johtaa syyttäjä ja tutkinnan suorittaa valtakunnallinen poliisirikosten tutkintayksikkö. Myös tiedotusvastuu esitutkinnan osalta kuuluu asiassa tutkinnanjohtajana toimivalle syyttäjälle.

Vanhemman rikoskonstaapelin asiassa käynnistettiin virkamiesoikeudellinen menettely välittömästi. Hänet irtisanottiin 18.9.2025. Poliisilaitos katsoi vanhemman rikoskonstaapelin siinä määrin soveltumattomaksi jatkamaan tehtävässään, että virantoimitusta ei voitu jatkaa.

Poliisilaitos on käyttänyt kyseisen poliisirikosasian johdosta myös työnantajan direktio-oikeutta. Ihmiskaupparikosten asianmukainen tutkinta on varmistettu antamalla työnjohto- ja valvontamääräyksiä, joiden perusteella on toteutettu ihmiskaupparikosten esitutkintaan liittyviä uudelleenjärjestelyitä.

Tekojen epäillään tapahtuneen maaliskuun 2024 ja kesän 2025 välisenä aikana Helsingissä, osaksi työtehtävien yhteydessä ja osaksi vapaa-aikana. Asiassa on tällä hetkellä yksi asianomistaja ja yksi epäilty.

Epäilty on osittain myöntänyt syyllistyneensä virkarikoksiin, mutta hän on kiistänyt seksuaalirikokset.

Helsingin poliisilaitos tukee valtakunnansyyttäjän toimiston poliisirikosyksikköä asian selvittämisessä. Tiedotuksesta vastaa tutkintaa johtava syyttäjä. Helsingin poliisilaitos ei tässä vaiheessa anna lisätietoja virkamiesoikeudellisista ja työnjohdollista toimenpiteistä.

Päivitetty 4.10.2025 klo 13:55