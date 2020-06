Rikostarkastajan havainto Oulun anarkistiliitosta: ”Anarkismi-äärivasemmistolaiskentässä ei aiemmin väkivalta- tai asesymboliikkaa”

Väkivalta- ja asesymboliikan käyttäminen äärivasemmistolaisessa anarkistikentässä on oululaisen rikostarkastajan mukaan uusi ilmiö. Poliisi seuraa nyt tilannetta.

Keväällä 2020 Oulussa perustettu äärivasemmistolainen Oulun anarkistiliitto ja sen perustajajäsen Árpád Kovács ovat olleet viime päivinä otsikoissa.

Järjestön päivityksessä sosiaalisessa mediassa militanttiasuinen henkilö esiintyi uhkaavan näköisesti rynnäkkökiväärin kaltaisen aseen kanssa.

Aseen omistaa Kovács, joka toimii kansainvälisen työn pastorina Oulun tuomiokirkkoseurakunnassa. Kuvan henkilö hän ei kuitenkaan myönnä olevansa.

Punkkariksi ja anarkistiksi aiemmin tunnustautuneen Kovácsin vastuualueena seurakunnassa ovat turvapaikanhakijat, ”paperittomat” eli laittomasti maassa olevat ja hätämajoitus.

Jokin on muuttunut

Kansallisesta turvallisuudesta vastaava Suojelupoliisi on listannut äärivasemmistolaisen anarkismin yhdeksi Suomen turvallisuutta uhkaavaksi asiaksi. Myös yhteiskuntajärjestyksestä vastaava Poliisi on toki kiinnostunut ääriliikkeistä ja niiden yleiselle turvallisuudelle aiheuttamasta uhasta .

Kansalainen kysyi Oulun poliisissa toimivalta rikostarkastaja Konsta Korhoselta, onko Oulun anarkistiliitto poliisin tarkkailussa.

– Ei ole tarkkailussa. Me olemme tietoisia, seurataan tilannetta, Korhonen toteaa muistuttaen asiaan liittyvän terminologian oikeasta käytöstä.

Poliisi on kuitenkin havainnut Oulun anarkistiliiton ilmestyneen äärivasemmistolaiselle näyttämölle. Huomiota on herättänyt erityisesti järjestön tapa esiintyä julkisuudessa.

– Symboliikka, jossa on aseita ja naamioitumista on sen kaltaista, että se pakottaa meidät kohottamaan tuntosarvia.

Poliisi ei ole havainnut, että järjestön toiminnassa olisi tähän mennessä rikottu lakia.

– Mitään rikostahan ei ole vielä tapahtunut. Olemme Suomessa siinä mielessä onnekkaassa asemassa, että täällä typerä ja huono käytös on sallittua. Sitten kun ylitetään raja, että rikoksen tunnusmerkistö täyttyy, kyse on eri asiasta.

Oulun anarkistiliitto ei Oulussa ole aivan uusi ilmiö.

– Ei voi sanoa olevan uutta. Vastaavan kaltaista on esiintynyt ääriliikekirjon molemmilla laidoilla. Se että kerrotaan taistelukoulutuksesta ei ole uutta.

OAL:n äärivasemmistolaiselle näyttämölle ilmestymisen myötä jokin on kuitenkin muuttunut.

– Uutta on tässä ehkä se, että anarkismi-äärivasemmistolaiskentässä ei ole aiemmin esiintynyt väkivalta- tai asesymboliikkaa.

OAL:n perustajajäsen Árpád Kovács omistaa muun muassa kohua herättäneessä kuvassa olleen rynnäkkökiväärinomaisen aseen, jota hän kertoo käyttävänsä metsästyksessä. Korhonen kommentoi varovaisesti Oulun anarkistiliiton ulostulon vaikutusta Kovácsin aseiden hallussapitolupiin.

– Tuo on lupahallinnon vastattava kysymys. Ainoa mitä voin sanoa on se, että mitään rikollista ei ole vielä tapahtunut. Olkoonkin, että ampuma-aseen haltijan sananvapaus on kapeampi kuin muiden, hölmö saa edelleenkin olla.

Aseharrastus ei ole oikeiston yksinoikeus

Oulun anarkistiliiton Facebook-sivun kommenteissa uhkaavan näköistä esiintymistä militanttiasussa aidon rynnäkkökivääriä muistuttavan aseen kera pidetään lähinnä ”sairaana touhuna”.

Oulun anarkistiliitto ei tätä allekirjoita vaan muistuttaa aseharrastuksen kuuluvan myös äärivasemmistolle.