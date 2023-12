Robert F. Kennedy Jr., Elon Musk ja Benjamin Netanjahu suosituimpia Yhdysvalloissa

Riippumattomien presidenttiehdokkaiden Robert F. Kennedy Jr., yrittäjä Elon Musk ja Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu nauttivat korkeinta nettosuosiota kaikista julkisuuden henkilöistä Yhdysvalloissa, ilmenee tuoreesta Harvard-Harris-kyselystä.

Kysely tehtiin yli 2 000 rekisteröidyn amerikkalaisen äänestäjän keskuudessa 13.-14. joulukuuta, ja se on saanut huomiota, koska se paljastaa nuorten radikaalit asenteet Israelia ja juutalaisia kohtaan. Niukka enemmistö 18-24-vuotiaista sanoi, että ”Israel pitäisi tuhota”.

Kyselyssä on muitakin mielenkiintoisia tuloksia, kuten eri poliitikkojen ja julkisuuden henkilöiden suosio.

Presidentti Joe Bidenin suosio on nettomääräisesti negatiivinen, -10 prosenttia (43 prosenttia myönteisesti, 53 prosenttia kielteisesti).

Republikaanien haastaja Donald Trump on marginaalisesti positiivinen, ja hänen suosionsa on 1 prosentin verran positiivinen (49 % myönteinen, 48 % kielteinen). Se on edellä yhtä hänen kilpailijoistaan, Floridan kuvernööriä Ron DeSantisia (R), jonka nettosuosio on -1 %. Hän on kuitenkin jäljessä YK:n entisestä suurlähettiläästä Nikki Haleysta (nettopositiivinen 9 %) ja jopa liikemies Vivek Ramaswamysta (nettopositiivinen 1 %).

Robert F. Kennedy Jr:n nettosuosio on 18 prosenttia (49 prosenttia myönteistä, 31 prosenttia kielteistä). Elon Muskin nettosuosio on 12 % (49 % myönteisiä, 37 % kielteisiä). Benjamin Netanjahu – joka on syvällä pohjamudissa omassa maassaan – on 10 %:n suosiossa (36 % myönteisiä, 26 % kielteisiä).

Israelilaiset ovat usein ymmällään Netanjahun suosiosta Yhdysvalloissa. Samoin Joe Bidenin suosio Israelissa on erittäin hyvä. Vastaus voi olla yksinkertaisesti se, että amerikkalaiset ja israelilaiset pitävät toisistaan ja siksi myös toistensa vaaleilla valituista johtajista

Lähde: Breitbart