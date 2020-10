Rohkea kirkonmies: ”Siirtolaisten pelastaminen Välimerellä ei ole kristittyjen velvollisuus”

Saksalainen protestanttisen kirkon pastori kirjoitti ”Korrespondenzblatt” -lehtisessä Välimeren maahanmuuttajien pakollista ”meripelastusta” vastaan.

Nürnbergiläinen pastori Matthias Dreher kritisoi sitä, että väitettä ”Kristitty ei voi antaa kenenkään hukkua” käytetään harkitsemattomasti.

Pastorin mielestä koko keskustelussa ei oteta huomioon yhtä olennaista asiaa: ”Merellä olevista ihmisistä, jotka ovat vaarassa hukkua, puhutaan ikään kuin he olisivat pingispalloja Välimeren vaahtopäissä. Tosiasia on, että nämä ihmiset tietoisesti vaarantavat henkensä merikelvottomissa veneissä, joissa on polttoainetta vain muutamaa meripeninkulmaa varten – sitä ollaan haluttomia myöntämään.”

Välimerelle lähtevät ovat pääsääntöisesti 20-30 -vuotiaita nuoria miehiä. He eivät edes ole köyhiä. Täytyy kuulua keskiluokkaan, jotta pystyy verkostoitumaan ja hankkimaan matkaa varten tarvittavat varat. Paljon puhuttu köyhyyden pakottama siirtolaisuus on siten myytti.

Pastori kritisoi Välimerellä toimivia kansalaisjärjestöjä, koska ilman niitä ihmissalakuljettajien liiketoimintaa ei olisi olemassa. Pastori Dreher viittaa politiikan tutkija Egbert Jahnin toteamukseen FAZ-lehdessä: ”Keskisen Välimeren reitillä rikolliset odottavat, että merikelpoiset alukset havaitsevat kumiveneet ja heidän asiakkaansa pelastetaan. Bisnes ei toimisi ilman meripelastusta.”

Kaiken tämän vuoksi pastori päätyy siihen johtopäätökseen, että ”kristitty, sikäli kun hän ei näe kuolevaa ihmistä edessään samarialaisen tapaan, voi antaa vastuunsa laiminlyövien siirtolaisten hukkua”.

Lähteet Korrespondentzblatt, FAZ.