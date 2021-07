Rokotevalmistaja Modernaa syytetään veronkierrosta

Yhdysvaltalainen lääkeyhtiö Modernan epäillään välittäneen koronavirusrokotteen myynnistä Euroopassa saamansa voitot sveitsiläiselle ”kuoriyhtiölle” verojen kiertämiseksi.

Hollantilainen säätiö SOMO (Center for Research on Multinational Corporations) tutkii monikansallisten yritysten toimintaa. Säätiö kertoo, että Moderna perusti viime kesäkuussa uuden yksikön, Moderna Switzerland GMBH.

Uusi yritys sijaitsee Baselissa, mutta sillä ei ole omaa taloudellista toimintaa – se toimii vain verotuksellisena yhtiönä. Sen ainoa tarkoitus on vastaanottaa Euroopan unionin suorittamat maksut rokotteen toimittamisesta.

Modernan rokote on kallein kaikista kaksoisannosrokotteista, joita tällä hetkellä käytetään EU:ssa. Rokote on 50 prosenttia kalliimpaa kuin Pfizer ja yli kymmenen kertaa kalliimpaa kuin Astra Zeneca. Vain Johnson & Johnson on kalliimpaa, mutta kyseinen rokote vaatii vain yhden rokotuskerran.

SOMO:n mukaan EU-tilaukset ovat toistaiseksi tuottaneet Modernalle 10,3 miljardia euroa, mikä nostaa yrityksen tulosennusteen 19 miljardiin euroon. Tämä tarkoittaa 4,4 miljardin euron voittoa.

EU-maat eivät saa tuloksesta ”latiakaan”. Sveitsin yhteisövero on enintään 13 prosenttia, mutta yritys pystyy vähentämään sen helposti alle 8 prosenttiin. Muita verovelvollisuuksia yhtiöllä ei Sveitsissä ole.

Yhdysvaltain veroviranomaisille Modernan toiminta on entuudestaan tuttua. Yritys sijaitsee Massachusettsin osavaltiossa, mutta sen patentit on rekisteröity Delawaressa, jossa voittoja ei veroteta lainkaan.

Vero-oikeusasiantuntija Michel Maus katsoo, että Euroopan unioni on epäonnistunut kaupassa.

– Kun kyseessä on valtion raha, tukiviranomaisen olisi pitänyt asettaa paremmat ehdot, hän sanoi.

Esimerkiksi Belgiassa veroparatiisien kautta toimivat yritykset eivät välttämättä saa valtion tukea.

Lähde Brussels Times.