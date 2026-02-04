Romanialaismiehet vangittu törkeästä ihmiskaupasta epäiltynä Oulussa

Oulun käräjäoikeus vangitsi eilen poliisin esityksestä kaksi asiaan liittyvää 1980-luvalla syntynyttä romanialaista miestä. Poliisi otti viime viikolla kiinni kaksi henkilöä Oulusta sekä neljä henkilöä Kaakkois-Suomen rajavartiolaitoksen avustamana Suomen ja Venäjän rajalta.
Tutkinnassa tulleiden tietojen perusteella rikosnimike on muuttunut törkeäksi ihmiskaupaksi. Ihmiskaupan tarkoitukseksi epäillään asianomistajien saattamista parituksen kohteeksi.
2000-luvulla syntynyttä kiinniotettuna ollutta naista epäillään tällä hetkellä avunannosta törkeään ihmiskauppaan. Hänet on määrätty matkustuskieltoon.
Kahden muun kiinniotetun asema on esitutkinnassa muuttunut asianomistajaksi. Epäiltyjen epäillään saattaneen myös heidät parituksen kohteeksi.
Epäillyt rikokset ovat tämänhetkisen tiedon perusteella tapahtuneet Helsingissä ja Oulussa tammikuun 2026 aikana. Poliisi jatkaa tapauksen tutkintaa kuulustelemalla epäiltyjä, kansainvälisen viranomaisyhteistyön avulla sekä teknisen tutkinnan keinoin.
