Romanit hakkasivat rautatangolla 8-vuotiaan italialaispojan epämuodostuneeksi tämän syntymäpäivänä – eivät joudu rikossyytteisiin

Epäillyt romanit ovat vasta 7, 9 ja 11-vuotiaita, joten he eivät ole rikosoikeudellisessa vastuussa teostaan.

8-vuotias poika italialaispoika sai paikallisilta romanilapsilta elinikäisen lahjan tämän syntymäpäivänä näiden hakattua hänen kasvonsa rautatangolla epämuodostuneiksi.

Poika oli ystäviensä ja vanhempiensa kanssa juhlistamassa syntymäpäiväänsä paikallisessa puistossa Roomassa, kun kolme romaniveljestä tuli haastamaan riitaa hänen kanssaan. Romaniveljekset olivat lopulta hyökänneet pojan kimppuun ja hakanneet tätä rautatangolla kasvoihin, minkä seurauksena hänet oli kiidätetty hätäleikkaukseen. Kertoman mukaan pojan kasvot epämuodostuivat pahasti murtumien seurauksena ja hän tulee tarvitsemaan lukuisia korjausleikkauksia.

”Kuulimme kirkumista puistossa. Juhlat olivat miltei jo ohi ja siivosimme paikkoja. Yhtä lasta oli lyöty ja isketty rautatangolla kasvoihin kolmen romanilapsen toimesta. Mitään tällaista ei ole koskaan aiemmin sattunut,” Magnolia-puiston yhdistyksen johtaja Luigi Pascucci oli kertonut.

Uhrin vanhemmat olivat juuri keskustelemassa romanilasten vanhempien kanssa, kun väkivalta alkoi. Rikoksesta epäillyt otettiin kiinni, mutta heidän ollessa vasta 7, 9 ja 11-vuotiaita, he eivät ole teostaan rikosoikeudellisessa vastuussa.

Virkavalta kuitenkin suunnittelee tekijöiden vanhempien mahdollista syytteisiin asettamista, koska he olivat paikalla rikoksen tapahtuessa. Lapset voidaan ainakin ottaa huostaan vanhemmiltaan ja sosiaaliviranomaiset voivat tehdä tarkastuksia perheen suhteen. Tosin jos kyse on virallisesti kodittomista leireissä asuvista romaneista, niin moiset toimenpiteet voivat osoittautua haastaviksi.

Lähde: Remix News

Lue lisää aiheesta: