Romaniveljekset putsasivat kuparit kirkoista – varkaille tuomiot ja maastakarkotus

Ruotsin kirkot ovat joutuneet järjestelmällisten kuparivarkauksien kohteeksi, joiden takana on romanialaisista maahanmuuttajista koostuva rikollisryhmä. Rikosverkostojen jäljet ulottuvat syvälle Ruotsin kierrätysliiketoimintaan, eikä viranomaisilla ole selkeää vastausta siihen, kuinka estää ulkomaalaisten rikollisryhmien paluu.

Neljä romanialaista romaanimiestä on tuomittu Ruotsissa törkeistä varkauksista, joissa kirkkorakennuksista anastettiin huomattavia määriä kuparia. Varkaudet tapahtuivat eri puolilla maata helmi–maaliskuussa, ja metallin kokonaisarvo yltää yli kolmeen miljoonaan kruunuun (271 950 euroon).

Tuomitut ovat kolme nuorta veljestä ja yksi vanhempi mies. Heidän katsotaan olleen vastuussa neljästä erillisestä varkaudesta, joissa yhteensä 630 neliömetriä kuparilevyä irrotettiin kirkkojen katoilta Kramforsissa, Uppsalassa, Mariestadissa ja Strängnäsissä.

Poliisin kansallinen operaatiokoordinaattori Daniel Ivansson kertoi, että tekijät toimivat avoimesti ja pysäyttivät ajoneuvonsa kirkkojen läheisyyteen, lastaten kuparia rauhallisesti katoilta. Kolme veljestä pidätettiin kesäkuussa, kun he olivat jo valmiiksi säilössä karkotusta odottamassa. Heidät oli aiemmin tuomittu Älvdalenissa sijaitsevan kappelin kuparikaton varastamisesta.

Tutkinta olisi voinut päättyä tähän, mutta poliisin ja syyttäjien yhteistyö paljasti laajemman rikosvyyhdin. Neljäs mies pidätettiin Arlandan lentokentällä hänen palatessaan Ruotsiin. Hänen puhelimestaan löytyi lähes 90 hakua eri kirkoista, kappeleista ja krematorioista ympäri maata.

Varkaudet ulottuivat Frösängin kappelista Oxelösundissa aina Mariestadin Leksbergin kirkolle asti. Miehet olivat toistuvasti yhteydessä metallinkierrätysyrityksiin, joille he myivät varastettua kuparia.

Tuomiot vaihtelevat: kaksi miestä sai 1,5 vuoden vankeustuomion, kaksi muuta vuoden ja yhdeksän kuukauden. Kaikki neljä Boboci Pomac (22), Chemal Pomac (23), Ildiz Pomac (26) ja Daniel Stan (44) karkotetaan maasta ja heille määrätään kymmenen vuoden maahantulokielto.

Kuparivarkaudet yleistyneet noin 30 prosenttia

Ivanssonin mukaan kansainväliset rikosverkostot eivät aina kuljeta saalista kotimaahansa, vaan osa metallista jalostetaan jo Ruotsissa epäilyttävien romuliikkeiden toimesta. Poliisi aikoo tarkastella lähemmin yrityksiä, jotka eivät selvitä tavaran alkuperää ennen ostoa.

Kuparivarkaudet ovat yleistyneet metallin hinnan noustessa – viimeisen kolmen vuoden aikana kuparin arvo on noussut noin 30 prosenttia. Kattolevyt, kaapelit ja kupariset patsaat ovat siksi entistä houkuttelevampia kohteita.

Ivansson kehottaa seurakuntia asentamaan valvontakameroita ja kiinnittämään huomiota katolla liikkuviin henkilöihin – olivatpa he työvaatteissa tai eivät. Varkaudet eivät aina koske vain materiaalin arvoa, vaan myös ainutlaatuisia taide-esineitä saattaa tuhoutua.

Oikeudenkäynnissä veljekset myönsivät Kramforsin Mariakappelin kuparikaton varastamisen, mutta kiistivät muut syytteet ja väittivät toimineensa ”epätoivon vallassa”. Heillä on aiempia tuomioita vastaavista rikoksista Dalarnan alueella.

Lähde: Fria Tider

Lue lisää aiheesta: