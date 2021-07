Rosengårdin imaami jatkaa kansanryhmää vastaan kiihottamista: ”Tuomiopäivä tulee vasta, kun muslimit taistelevat juutalaisia ​​vastaan ​​ja tappavat heidät”

Puoli vuotta sitten Rosengårdin imaami Basem Mahmoud ilmiannettiin viranomaisille kansanryhmää vastaan kiihottamisesta – imaami saarnasi jatkuvasti juutalaisia ja maltillisempia imaameja vastaan.

Tähän mennessä imaami ei ole kuitenkaan kyennyt parantamaan tapojaan – edelleenkin hän saarnaa vihaa juutalaisia ja muita vääräuskoisia vastaan.

– Oikeauskoisten tiellä ovat aina samat petolliset roistot. Kaikki tietävät, että länttä hallitsevat juutalaiset. Juutalaiset ovat heidän hallitsijansa. Juutalaiset ovat sikojen ja apinoiden jälkeläisiä, saarnasi Basem Mahmoud, myös Abu Hamza-nimellä tunnettu imaami viime syksynä.

Perjantaiset saarnat al-Sahaba -moskeijassa Rosengårdissa ovat osuneet otolliseen maaperään, sillä ne ovat kasvattaneet hänen seuraajakuntaansa Youtubessa.

Basem Mahmoud myös suuttui suunnattomasti nähdessään onnellisia nuoria tanssimassa kadulla Ruotsin lipun kanssa. Mahmoudin mukaan Ruotsin lippua ei saa näyttää, sillä siinä on risti.

– Niiden puolesta, jotka kantavat ristejä, ei pidä rukoilla, koska uskomme, että nämä ihmiset ovat täydellisiä harhaoppisia, hän sanoi saarnassa.

– Jos joku käyttää vaatteissaan ristiä tietämättä siitä, käskemme häntä ottamaan se pois. Aina kun profeetta näki ristin kankaassa tai jonkun vaatteissa tai missä tahansa, hän tuhosi sen.

Heinäkuun saarnassa Basem Mahmoud keskittyi Palestiinaan, jonka vapauttamiseen hänen mielestään maailman muslimeilla on riittävästi resursseja ja aseita. Hän ei usko, että Palestiinasta puhutaan tarpeeksi Euroopan moskeijoissa.

Mahmoud lainasi hadithia, eli kertomusta profeetta Muhammadin elämästä, jossa lukee seuraavasti:

– Tuomiopäivä tulee vasta, kun muslimit taistelevat juutalaisia ​​vastaan ​​ja tappavat heidät. Juutalaiset piiloutuvat kivien ja puiden taakse, mutta kivet ja puut sanovat: Voi, muslimi, takana on juutalainen. Tule ja tapa hänet.

Toisessa saarnassa hän sanoi, että on sallittua tervehtiä vain muslimeja.

– Älä tervehdi muita kuin muslimeja. Jos uskoton henkilö tervehtii sinua ja sanoo: ”Rauha olkoon sinun kanssasi”, vastaa hänelle samalla tavalla kuin profeetta vastasi juutalaisille, epäoikeudenmukaisille juutalaisille, jotka tappoivat profeetat ja jotka haluavat hallita maailmankaikkeutta. Kiroa heidät, he ovat eksyneet.

Hieman myöhemmin samassa saarnassa hän jatkoi kiihottamista juutalaisia ​​vastaan.

– Olkaamme ne, jotka valloittavat al-Aqsa -moskeijan ja murskaavat ja hakkaavat irti juutalaisten päät.

– Opeta lapsillesi tämä. Jos et itse ole siihen pätevä ja Jumala ei käske sinua, opeta poikasi ja opeta pojanpoikasi.

Joulukuussa 2020 muun muassa juutalainen nuorisoyhdistys ilmoitti Basem Mahmoudista poliisille. Tutkinta on edelleen kesken, ja poliisi odottaa syyttäjiltä uusia ohjeita.

Malmön imaamin toimialueen Rosengårdenin asukkaista noin 86 prosentilla on maahanmuuttajatausta. Asukkaista 60 prosenttia on syntynyt muualla kuin Ruotsissa, ja 26 prosenttia on syntynyt Ruotsissa muualla kuin Ruotsissa syntyneille vanhemmille.

Lähteet Expressen, Kansalainen.