Pizzayrittäjät tuomittiin törkeistä talousrikoksista Rovaniemellä

Lapin käräjäoikeus on tuominnut Lapin Marmaris Oy:n yrittäjät yhteisvastuullisesti ehdolliseen vankeuteen törkeästä kirjanpitorikoksesta, kahdesta törkeästä veropetoksesta ja törkeästä velallisen epärehellisyydestä. Tuomion mukaiset rikokset ovat tapahtuneet vuosina 2016-2019.

Lapin Marmaris Oy on perustettu 1.1.2016 tuomitun Tofik Dindarin ja kolmannen henkilön toimesta. Toinen tuomittu Sadik Farsad Farhad on ostanut kolmannen henkilön osuuden 1.8.2016, jonka jälkeen tuomitut ovat omistaneet puoliksi yhtiön osakekannan, kunnes yhtiön toiminta on myyty 30.7.2019 uuden perustettavan yhtiön lukuun 4000 euron kauppahinnalla.

Syksyllä 2018 yhtiöön suoritetussa verotarkastuksessa ilmeni useita puutteita kirjanpidossa

Omistajat ovat syyttäneet virheistä kirjanpitäjää, mutta tutkinnan mukaan Sadik Farsad ja Tofik ovat salanneet kirjanpitäjältä huomattavan määrän yhtiön toteutunutta myyntiä sekä yhtiölle kuuluneita hyvityksiä ja alennuksia. Omistajat ovat myös erehdyttäneet kirjanpitäjää kirjaamaan Tofikin henkilökohtaisen lainan ja sen korot yhtiön kuluiksi.

Sadik Farsad ja Tofik ovat lisäksi salanneet yhtiön veroilmoitukset laatineelta kirjanpitäjältä yhtiön myyntituloja, yhtiölle kuuluneita hyvityksiä, nostettuja palkkaennakkoja ja yhtiön maksaman lainan todellisen velallisen. Tofik on myös aiheuttanut tuloveron määräämisen liian alhaiseksi jättämällä ilmoittamatta mm. nostamiaan osinkoja ja käteisvaroja.

Edelleen omistajat ovat luovuttaneet ulkopuolelle yhtiön omaisuutta tilisiirtoina.

Molemmat miehet ovat kiistäneet syyllisyytensä ja korvausvaatimukset. Sadik Farsad on kertonut, että ei ole hoitanut yhtiön rahaan ja kirjanpitoon liittyviä asioita, koska hän ei osaa kirjoittaa eikä lukea, ei edes omalla äidinkielellään. Tofik puolestaan on kertonut virheiden johtuneen kirjanpitäjän laiminlyönneistä.

Näyttöjen perusteella käräjäoikeus kuitenkin katsoi, että Sadik Fasad ja Tofik ovat salanneet kirjanpitäjältä tietoja, minkä johdosta kirjanpitoon ja tilinpäätöskiin on merkitty vääriä tietoja.

Sadik Fasad ja Tofik velvoitettiin yhteisvastuullisesti korvaamaan Verohallinnolle yhteensä lähes 70 000 euroa.

Tuomio ei ole lainvoimainen.