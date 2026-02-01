Ruanda vaatii Britannialta korvauksia romutetusta siirtolaissopimuksesta

Ruanda syyttää Britanniaa sopimusrikkomuksesta ja vaatii 100 miljoonan punnan maksuja Labourin romuttamasta turvapaikkasopimuksesta. Kiista on nyt Haagin välimiesoikeudessa.

BBC:n mukaan Ruanda on käynnistänyt virallisen välimiesmenettelyn Yhdistynyttä kuningaskuntaa vastaan, syyttäen Lontoota sopimusrikkomuksesta ja maksujen pimittämisestä. Kiista koskee Labour-hallituksen romuttamaa turvapaikkasopimusta, jonka piti olla yksi Euroopan kovimmista toimista laittoman maahanmuuton hillitsemiseksi.

Ruandan mukaan Britannia on jättänyt maksamatta 100 miljoonaa puntaa, jotka oli sovittu vuosille 2025–2027 osana Boris Johnsonin kaudella solmittua Migration and Economic Development Partnership -sopimusta. Ruanda syyttää Britanniaa myös siitä, että tämä on vuotanut sopimuksen taloudellisia yksityiskohtia julkisuuteen sekä kieltäytynyt järjestämästä jo Ruandassa olevien turvapaikanhakijoiden uudelleensijoittamista, vaikka se oli kirjattu sopimukseen.

Ruanda ilmoitti vieneensä asian Haagin pysyvään välimiesoikeuteen, mikä nostaa kiistan kansainväliselle tasolle. Kyse ei ole vain rahasta, vaan siitä, että Lontoo on Ruandan mukaan rikkonut kansainvälisen sopimuksen keskeisiä kohtia – ja tehnyt sen poliittisista syistä.

Labour puolustautuu – ja syyttää edeltäjiään

Britannian sisäministeriön edustaja kiirehti puolustamaan Labour-hallituksen päätöstä haudata Johnsonin kauden maahanmuuttopolitiikan kulmakivi. Lausunnon mukaan Ruanda-ohjelma oli “valtava veronmaksajien rahan haaskaus”, ja Britannia aikoo “puolustaa kantaansa jämäkästi”.

Sopimus oli alun perin tarkoitettu karkottamaan Britanniaan laittomasti saapuvat siirtolaiset Ruandaan käsittelyä varten. Käytännössä hanke jäi torsoksi: vain neljä vapaaehtoista siirrettiin ennen kuin Labour veti töpselin irti vuoden 2024 vaalien jälkeen.

Satojen miljoonien sopimus – ja vain neljä siirrettyä

Ruanda muistuttaa, että 100 miljoonan punnan lisäksi sopimukseen sisältyi lisämaksuja 300 siirtolaisen siirroista sekä muita taloudellisia sitoumuksia, jotka olisivat nostaneet kokonaisarvon satoihin miljooniin. Nyt nämä rahat ovat kiistan keskiössä.

Ruandan mukaan Britannia ei voi yksipuolisesti perua sopimusta ilman, että se täyttää taloudelliset velvoitteensa. Labourin päätös romuttaa ohjelma onkin avannut oven kansainväliselle riidalle, joka voi venyä vuosiksi.

Taustalla laajempi trendi: länsimaat ulkoistavat maahanmuuttoa

Ruanda on viime vuosina noussut halukkaaksi kumppaniksi länsimaille, jotka etsivät keinoja nopeuttaa laittomien siirtolaisten palautuksia. Maa solmi vuonna 2025 myös sopimuksen Yhdysvaltojen kanssa, jossa se sitoutui vastaanottamaan jopa 250 siirtolaista.

Kansainvälisen trendin mukaan länsimaat pyrkivät siirtämään turvapaikanhakijoiden käsittelyä kolmansiin maihin, jotta omat rajat ja järjestelmät eivät kuormittuisi. Britannian ja Ruandan kiista näyttää nyt, miten poliittisesti räjähdysherkkää tämä ulkoistaminen on – ja miten kalliiksi tämäkin järjestely voi tulla.

