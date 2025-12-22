Rubio: Lännen arvot tuhoutumassa Euroopan massamuuttopolitiikan vuoksi

Euroopan massamuuttopolitiikka voi Rubion mukaan johtaa sivilisaation hävitykseen – “suvereeni oikeus päättää omasta väestöstään on loukkaamaton”.

Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio varoitti Washingtonissa pitämässään tiedotustilaisuudessa, että Euroopan nykyiset globalistiset linjaukset voivat johtaa länsimaiden yhteisen kulttuuriperinnön katoamiseen ja heikentää transatlanttisia siteitä. Valkoisen talon kansallisen turvallisuusstrategian muistiossa esitetyt näkemykset nostivat esiin huolen siitä, että Eurooppa on vaarassa “pyyhkiä pois sivilisaationsa”, mikäli se jatkaa massamuuttopolitiikkaa ja rajoittaa perustavanlaatuisia vapauksia, kuten sananvapautta.

Saksan liittokansleri Friedrich Merz torjui muistion väitteet “eurooppalaisesta näkökulmasta hyväksymättöminä”, kun taas EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen vaati Yhdysvaltoja olemaan “puuttumatta eurooppalaiseen demokratiaan”. Rubio kuitenkin painotti, että liittouman perusta on yhteinen historia, arvot ja periaatteet – ja jos nämä pyyhitään pois, jäljelle jää vain kylmä puolustussopimus.

Rubio muistutti, että Yhdysvallat on rakennettu länsimaisille arvoille: vapaudelle, individualismille ja itsehallinnolle. Hän korosti, että monet näistä periaatteista ovat syntyneet juuri Euroopan maaperällä. Nyt hän näkee erityisesti Länsi-Euroopassa kehityksen, joka uhkaa näitä siteitä pitkällä aikavälillä. Rubio totesi, että Itä- ja Etelä-Euroopassa johtajat puhuvat asiasta avoimemmin, mutta huoli on yhteinen.

Ulkoministeri nosti esiin massamuuton ongelmat ja viittasi muun muassa islamistiseen terrori-iskuun juutalaisessa hanukkajuhlassa Bondi Beachillä Australiassa. Hänen mukaansa viimeisen vuosikymmenen aikana tapahtunut massamuutto on ollut häiritsevää niin Yhdysvalloissa kuin Euroopassa ja Indo-Tyynenmeren alueella. Rubio erotti maahanmuuton ja massamuuton toisistaan: jälkimmäinen on hänen mukaansa “negatiivinen ilmiö”, sillä mikään yhteiskunta ei voi sulattaa satojatuhansia tai miljoonia ihmisiä lyhyessä ajassa, varsinkin jos tulijat saapuvat täysin eri kulttuuripiiristä.

“Euroopan kansoilla on suvereeni oikeus päättää, kuinka monta ihmistä ne ottavat vastaan ja keitä he ovat. Tämä on perustavanlaatuinen oikeus, eikä sen kyseenalaistaminen ole kenenkään etu”, Rubio painotti.

Lähde: Breitbart

Lue lisää aiheesta: